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В МО РФ заявили, что Киев пытался атаковать дронами объекты в Москве

В МО РФ заявили, что Киев пытался атаковать дронами объекты в Москве

Украина попыталась атаковать беспилотниками объекты в Москве, один дрон уничтожен в воздухе над территорией Одинцовского района Подмосковья, еще два подавлены и потерпели крушение на территории "Москва-Сити". Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

"Утром 30 июля пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве. Один украинский БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области. Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий "Москва-Сити", - сказали в оборонном ведомстве.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на город совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады двух офисных башен "Москва-Сити".

Очевидцы рассказали об атаке БПЛА по «Москва-сити»
Очевидцы поделились деталями произошедшей атаки беспилотников по башням делового центра «Москва-сити», о которой стало известно утром в воскресенье, 30 июля.

«Решил проверить, пойти вниз покурить, мало ли что. Лифты все не работают, пришлось по лестнице 20 минут вниз спускаться», — поделился один из очевидцев с корреспондентом iz.ru.

Другой мужчина рассказал, что увидел момент столкновения беспилотника со зданием своими глазами, когда был на улице. По его словам, это был именно беспилотный летательный аппарат (БПЛА), а не дрон, так как был «большого размера».

«Естественно, я сразу лег», — сказал собеседник.

При атаке пострадал десятый этаж башни IQ, повылетали стекла. Также нарушено остекление с первого по шестой этажи у соседней башни "Око". Жертв нет.

Аэропорт Внуково закрывали на вылет и прилет

Аэропорт Внуково в Москве закрывали для прилетов и вылетов, сообщили в авиационных службах.

"Аэропорт Внуково закрыт для прилетов и вылетов. Рейсы перенаправляются в другие аэропорты. Один рейс находится в зоне ожидания", - сказал собеседник агентства.

Задержали 16 рейсов на прилет и четыре - на вылет.

Другие аэропорты Московского авиационного узла работают в штатном режиме.

Позже в авиационных службах сообщили, что аэропорт возобновил прием рейсов.

"Аэропорт возобновил свою работу: осуществляются вылеты и прилеты", - сказал собеседник агентства.

Что известно об атаке украинских беспилотников на Москву

Несколько украинских беспилотников в ночь на 30 июля атаковали Москву.

ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем.

Что произошло
В здании "IQ-квартал", расположенного в деловом центре "Москва-Сити", произошел взрыв.
В силовых структурах также сообщили, что в Подмосковье сбили два беспилотника, которые участвовали в атаке на столицу.

Последствия атаки
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате происшествия оказались незначительно повреждены фасады двух башен "Москва-Сити".
В 50-этажном здании "IQ-квартал" было нарушено остекленение на пятом и шестом этажах.
Из зданий комплекса "Москва-Сити" начали эвакуировать людей.
В башне "Око-2" были выбиты стекла с первого по четвертый этажи.
В связи с ЧП на вылеты и прилеты закрывался столичный аэропорт Внуково. Позднее работа аэропорта была возобновлена.
В воздушной зоне Москвы и Подмосковья запрещали полеты.
В результате атаки беспилотников пострадал один человек.

Погибших нет.
Движение по улице Тестовская в районе "Москва-Сити" перекрыли, сообщили в столичном Департаменте транспорта.

Комментарий Министерства обороны
По данным оборонного ведомства, в нападении принимали участие три беспилотника: один из них уничтожен в воздухе над Одинцовским районом Московской области, два других - подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, они упали на территории "Москва-Сити".

Предыдущие атаки БПЛА на Москву
4 июля в Новой Москве были сбиты четыре беспилотника. Никто не пострадал, от обломков одного из них загорелась хозяйственная постройка.
24 июля беспилотники ударили по двум нежилым зданиям в столице. Как сообщал Собянин, пострадавших и серьезных разрушений не было.
28 июля над Москвой силами Минобороны был сбит один вражеский беспилотник. Никто не пострадал, разрушений не последовало.
  • Сегодня, 07:10
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