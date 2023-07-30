Украина попыталась атаковать беспилотниками объекты в Москве, один дрон уничтожен в воздухе над территорией Одинцовского района Подмосковья, еще два подавлены и потерпели крушение на территории "Москва-Сити". Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.
"Утром 30 июля пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве. Один украинский БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области. Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий "Москва-Сити", - сказали в оборонном ведомстве.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на город совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады двух офисных башен "Москва-Сити".
Очевидцы рассказали об атаке БПЛА по «Москва-сити» Очевидцы поделились деталями произошедшей атаки беспилотников по башням делового центра «Москва-сити», о которой стало известно утром в воскресенье, 30 июля.
«Решил проверить, пойти вниз покурить, мало ли что. Лифты все не работают, пришлось по лестнице 20 минут вниз спускаться», — поделился один из очевидцев с корреспондентом iz.ru.
Другой мужчина рассказал, что увидел момент столкновения беспилотника со зданием своими глазами, когда был на улице. По его словам, это был именно беспилотный летательный аппарат (БПЛА), а не дрон, так как был «большого размера».
«Естественно, я сразу лег», — сказал собеседник.
При атаке пострадал десятый этаж башни IQ, повылетали стекла. Также нарушено остекление с первого по шестой этажи у соседней башни "Око". Жертв нет.
Аэропорт Внуково закрывали на вылет и прилет
Аэропорт Внуково в Москве закрывали для прилетов и вылетов, сообщили в авиационных службах.
"Аэропорт Внуково закрыт для прилетов и вылетов. Рейсы перенаправляются в другие аэропорты. Один рейс находится в зоне ожидания", - сказал собеседник агентства.
Задержали 16 рейсов на прилет и четыре - на вылет.
Другие аэропорты Московского авиационного узла работают в штатном режиме.
Позже в авиационных службах сообщили, что аэропорт возобновил прием рейсов.
"Аэропорт возобновил свою работу: осуществляются вылеты и прилеты", - сказал собеседник агентства.
Что известно об атаке украинских беспилотников на Москву
Несколько украинских беспилотников в ночь на 30 июля атаковали Москву.
ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем.
Что произошло В здании "IQ-квартал", расположенного в деловом центре "Москва-Сити", произошел взрыв. В силовых структурах также сообщили, что в Подмосковье сбили два беспилотника, которые участвовали в атаке на столицу.
Последствия атаки Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате происшествия оказались незначительно повреждены фасады двух башен "Москва-Сити". В 50-этажном здании "IQ-квартал" было нарушено остекленение на пятом и шестом этажах. Из зданий комплекса "Москва-Сити" начали эвакуировать людей. В башне "Око-2" были выбиты стекла с первого по четвертый этажи. В связи с ЧП на вылеты и прилеты закрывался столичный аэропорт Внуково. Позднее работа аэропорта была возобновлена. В воздушной зоне Москвы и Подмосковья запрещали полеты. В результате атаки беспилотников пострадал один человек.
Погибших нет. Движение по улице Тестовская в районе "Москва-Сити" перекрыли, сообщили в столичном Департаменте транспорта.
Комментарий Министерства обороны По данным оборонного ведомства, в нападении принимали участие три беспилотника: один из них уничтожен в воздухе над Одинцовским районом Московской области, два других - подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, они упали на территории "Москва-Сити".
Предыдущие атаки БПЛА на Москву 4 июля в Новой Москве были сбиты четыре беспилотника. Никто не пострадал, от обломков одного из них загорелась хозяйственная постройка. 24 июля беспилотники ударили по двум нежилым зданиям в столице. Как сообщал Собянин, пострадавших и серьезных разрушений не было. 28 июля над Москвой силами Минобороны был сбит один вражеский беспилотник. Никто не пострадал, разрушений не последовало.