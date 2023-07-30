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Токсиколог рассказал, почему сахар вреднее жирного и копченого

Токсиколог рассказал, почему сахар вреднее жирного и копченого
Фото: открытые источники

Сахар намного вреднее других продуктов, способствующих загустению крови, в том числе жирного и копченого, сообщил токсиколог Михаил Кутушов.

Он напомнил, что загустение крови крайне неприятный симптом, который может указывать на развивающиеся варикоз, тромбофлебит, а также инфаркт. Он отметил, что при появлении загустения необходимо исключить целый ряд продуктов, в том числе копчености, жирное мясо, картофель, бананы, и в первую очередь – сахар, который повышает уровень глюкозы в крови, пишет mk.ru.

Он также призвал внимательно относиться к своей пищеварительной системе в целом, в связи с тем, что наличие проблем с ней нарушает водный баланс в организме, и это также в свою очередь способствует загустению крови.
  • Сегодня, 07:18
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