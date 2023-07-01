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Консульский отдел Посольства России в Молдове приостановит приём граждан

Консульский отдел Посольства России в Молдове приостановит приём граждан

В консульском отделе Посольства России в Молдове по техническим причинам с 5 августа временно приостанавливается приём. Об этом сообщили на официальном сайте российского посольства в РМ 29 июля.

Ранее МИД Молдовы уведомил посла РФ Олега Васнецова о необходимости сокращения персонала посольства на 45 человек — до 10 дипломатических работников и 15 человек, отвечающих за административные, технические и другие функции.

Свое решение Кишинев объяснил якобы многочисленными недружественными действиями и попытками России дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Молдове.

В России - самая большая молдавская диаспора, по разным данным, от 700 тысяч до 1 млн. граждан РМ, пишет kp.md.

  • Сегодня, 07:27
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