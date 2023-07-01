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В Молдове все больше молодых людей выбирают учебу за границей

В Молдове все больше молодых людей выбирают учебу за границей

Недавний анализ показывает, что если 10 лет назад только 24% молодых людей студенческого возраста были за границей, то сейчас – 40%.
Они аргументируют это тем, что видят больше возможностей на Западе, а университеты Молдовы утверждают, что прилагают усилия, чтобы удержать студентов дома, пишет tvrmoldova.md

Анализ, проведенный экспертом Вячеславом Ионицэ, показывает, что из более чем 12 тысяч молодых людей, поступивших в университеты Молдовы в 2019 году, лишь немногим более восьми тысяч, или 65%, закончили обучение. После 2018 года мы практически наблюдаем третью волну миграции.

МОЛОДЕЖНАЯ МИГРАЦИЯ

2019 г. – 12,7 тыс. молодых людей поступили в вузы
2020 г. – 8,3 тыс. молодых людей окончили

В 2008-2009 годах в Молдове проживало почти 427 тысяч молодых людей в возрасте 19-24 лет. В настоящее время их количество резко сократилось почти до 234 тысяч, то есть на 200 тысяч. Что касается студентов, то в прошлом году их количество сократилось более чем на 4%, и эта тенденция сохраняется.

Милене Русу 19 лет, она выпускница лицея и поступила в университет в США.

«У вузов за границей репутация намного выше, чем у наших. Для меня важно быть в окружении множества людей из разных стран, разных культур и иметь больше возможностей для развития», — говорит Милена.

Таких молодых людей, как Милена, десятки. Они ищут и выбирают удобное решение для продолжения учебы за границей.

«Я подала заявку на достаточно гибкую и разнообразную программу — Social Sciences, т.е. социальные науки. Еще в лицее у меня была цель добиться академической успеваемости, которая позволила бы мне поехать за границу, потому что я хотела работать в европейской политике. Это моя цель сейчас», — рассказала выпускница Виталина Вырлан.

Представители вузов Республики Молдова признают, что из года в год ощущают снижение спроса. Для противодействия миграции предлагаются новые специализации, возможности трудоустройства и программа, адаптированная к требованиям.

«Каждый год мы открываем новые лаборатории, открываем новые центры. Несколько инновационных центров уже признаны на национальном уровне, такие как Tekwill, ZipHouse, FabLap, и другие не менее важные и современные центры должны быть открыты в ближайшие годы. Образовательное предложение меняется каждый год. Существующие программы адаптированы к новым требованиям. Особое внимание мы уделяем информационным наукам, процессам цифровизации», — рассказал Виорел Бостан, ректор Технического университета Молдовы.

«Второй год подряд мы объявляем набор на программу «Бизнес и управление и прикладная информатика», дуальное образование. Он предполагает непосредственный контакт с работодателем с первых дней учебы», — говорит Анжела Касиян, проректор Академии экономических исследований Молдовы.

Начиная с июля, вузы Республики Молдова находятся в периоде приема до начала августа.

  • Сегодня, 07:38
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