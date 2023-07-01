Суд в Польше арестовал на три месяца 21 гражданина Украины. Их подозревают в участии в организованной преступной группировке, занимавшейся незаконным производством табачных изделий. Об этом в субботу, 29 июля, пишет польский портал wnp.pl со ссылкой на прокуратуру Свидницы, передает korrespondent.net.
"В помещении были изъяты, в частности, станки для производства сигарет, значительное количество табачных листьев и большое количество изготовленных, готовых к продаже пачек сигарет без акцизных марок", - сообщила прокуратура.
Задержанным предъявлены обвинения:
участие в организованной преступной группе, направленной на совершение финансового преступления; совершение действий, напрямую связанных с производством подакцизных товаров; производство и хранение подакцизных товаров вне налогового состава вопреки положениям Закона. "Ущерб Государственной казны Польши может достигать миллионов злотых", - пишет портал.
Детали причиненного государству вреда будут устанавливать таможенные и налоговые органы.