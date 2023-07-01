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В Польше суд арестовал 21 украинца за незаконное производство сигарет

В Польше суд арестовал 21 украинца за незаконное производство сигарет
Фото: Policja

Суд в Польше арестовал на три месяца 21 гражданина Украины. Их подозревают в участии в организованной преступной группировке, занимавшейся незаконным производством табачных изделий. Об этом в субботу, 29 июля, пишет польский портал wnp.pl со ссылкой на прокуратуру Свидницы, передает korrespondent.net.

"В помещении были изъяты, в частности, станки для производства сигарет, значительное количество табачных листьев и большое количество изготовленных, готовых к продаже пачек сигарет без акцизных марок", - сообщила прокуратура.

Задержанным предъявлены обвинения:

участие в организованной преступной группе, направленной на совершение финансового преступления;
совершение действий, напрямую связанных с производством подакцизных товаров;
производство и хранение подакцизных товаров вне налогового состава вопреки положениям Закона.
"Ущерб Государственной казны Польши может достигать миллионов злотых", - пишет портал.

Детали причиненного государству вреда будут устанавливать таможенные и налоговые органы.
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