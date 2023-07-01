На сегодняшний день из 180 тыс. владельцев почти 200 заплатили 70-процентный сниженный таможенный акциз, который вступил в силу с 1 июля.
Среди тех, кто решил воспользоваться этой возможностью - Юрие Тихолас, пишет enews.md ссылаясь на moldova1.md.
"Сейчас есть выгодное предложение, с этой 70% скидкой. Пришло время вывозить его из страны, поэтому мы и решили его продать, чтобы не вывозить его из страны и не продавать там ".
Автомобиль Юрия был выпущен в 2012 году и стоит 11 тыс. евро, что эквивалентно 215 тыс. леев. Благодаря новому изменению в Таможенном кодексе РМ он заплатил более 21 тыс. леев акцизного сбора.
"Выгодно растаможить такой автомобиль за такие деньги. Если бы не это снижение, мне пришлось бы заплатить около 4 тыс. евро " - заключает Юрие Тихолас.
"Чем старше автомобиль, тем выше акциз. Таков принцип. За машину, которой 10 лет, например, с двигателем 2 тыс. см 3, нужно было заплатить более 100 тыс. леев, более 5 тыс. евро". Человек говорит, что это слишком дорого. Мы дали ему эту скидку, чтобы мотивировать его " - поясняет Ион Гроза, депутат Парламента от ПДС.
Таким образом, водители, желающие растаможить свой автомобиль, должны предъявить таможенную декларацию DV6, копию удостоверения личности, техпаспорт, свидетельство о праве собственности и свидетельство об оплате виньетки, а сама процедура занимает не более часа.
В то же время автомобили, которые были ввезены на территорию Республики Молдова до 1 января 2023 года и проданы на запчасти, будут удалены из информационной системы Таможенной службы.
"Транспортные средства, которые были задекларированы по действию до 31 декабря 2023 года, уничтожены или проданы на запчасти, на основании заявления лица, таможенная процедура временного ввоза может быть закрыта на основании единовременного платежа в размере 15 тыс. леев ", - заявил Генадий Остафчук, начальник отдела Таможенного управления.
В то время как одни водители приветствуют законодательную инициативу, другие критикуют ее. Они хотят, чтобы государственное предложение распространялось и на новые автомобили.VOX: "Удобнее, чтобы было дешевле депортировать. Если машина старая, старая, то не стоит ее девитализировать.Оно старое. Оттуда привозят, а как же мы? ",
Они старые.Какой смысл покупать этот металлолом и везти его сюда? Может быть, правительство хотело сделать что-то хорошее для людей, но я не вижу в этом ничего хорошего. ";
*"Я бы сказал, что это что-то хорошее, ничего странного".
В настоящее время на территории Республики Молдова обращается около 180 тыс. транспортных средств, помещенных под таможенную процедуру временного ввоза. 15 000 из них зарегистрированы в Румынии.