Новое исследование предполагает, что людям, которые не могут перестать грызть ногти или ковырять кожу, поможет простая техника.
По данным TLC Foundation for Body-Focused Repetitive Behaviors, повторяющееся поведение, ориентированное на тело, такое как навязчивое дергание или ковыряние в волосах или коже, часто превращается к неспособности остановить себя, даже если такое поведение приводит к струпьям, шрамам и проплешинам. Эта проблема затрагивает около 5% людей во всем мире. Одной из распространенных неприятных привычек является привычка грызть ногти.
Новое исследование показало, что подход, который называют «замена привычки», поможет если не прекратить, то уменьшить влияние похожих привычек. Новая техника включает в себя мягкое растирание кончиков пальцев, ладони или тыльной стороны руки по крайней мере два раза в день. Она помогла не всем, но около 53% участников исследования заявили, что у них отметилось некоторое улучшение по сравнению с примерно 20% людей в контрольной группе, пишет rtraveler.ru.
«Техника состоит в том, чтобы просто слегка прикоснуться к своему телу. Если вы находитесь в состоянии стресса, вы можете выполнять движения быстрее, но не с большим давлением на себя», – Штеффен Мориц, руководитель рабочей группы клинической нейропсихологии в Университетском медицинском центре Гамбург-Эппендорф.
В ходе шестинедельного исследования Мориц и его коллеги наблюдали за 268 людьми, у которых была трихотилломания (состояние, при котором люди выдергивают волосы в ответ на стресс или для самоуспокоения). Другие участники эксперимента жаловались на привычку грызть ногти или закусывать внутреннюю часть щеки.
Исследователи случайным образом распределили добровольцев на две группы. Одной группе дали руководство и видео, в которых им показывали, как сформировать новую, менее вредную привычку, и заменить ей вредное поведение. Людям из контрольной группы сказали, что они были внесены в список ожидания для лечения, и только после завершения исследования они прошли обучение замещению привычки.
В целом, почти 80% людей в группе лечения сказали, что они довольны обучением, а 86% сказали, что порекомендовали бы его другу. Люди, которые грызут ногти, больше всего выиграли от техники замены привычки.
Фактически, учебное пособие в исследовании рекомендует людям избегать грубых прикосновений к своему телу или чрезмерного давления, например, тереть кожу в душе или слишком сильно чистить зубы.
«Существуют достаточно хорошие методы лечения, о которых большинство не знают или не применяют их», – Штеффен Мориц. Тем не менее, учёный отметил некоторые недостатки исследования: контрольная группа не подвергалась какому-либо альтернативному лечению; исследование было относительно коротким; и было неясно, повлияло ли вмешательство на другие состояния испытуемых, такие как тревога или депрессия.
Авторы исследования также указали несколько других ограничений: участники эксперимента были набраны из социальных сетей, им не хватало разнообразия (большинство из них были белыми женщинами в возрасте 30 лет), их диагнозы не были подтверждены.