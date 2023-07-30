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Молдова рассчитывает получить грант от МБРР

Молдова рассчитывает получить грант от МБРР

Молдова рассчитывает получить от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) грант на сумму в 90 миллионов долларов для поддержки госбюджета и обеспечения конкурентоспособности страны, сообщила пресс-служба парламента на сайте.

"Международный банк реконструкции и развития (МБРР) предоставит Молдове грант в размере 90 миллионов долларов. Члены Комитета по внешней политике и европейской интеграции одобрили консультативное заключение для начала переговоров и одобрения подписания соглашения, которое влечет за собой это", - говорится в сообщении, передает ria.ru.

Грант предназначен для софинансирования программы "Молдова, чрезвычайные меры, устойчивость и конкурентоспособность". Финансовая помощь будет направлена на финансирование нужд государственного бюджета с целью смягчения негативных последствий, порожденных конфликтом на Украине. Также она позволит обеспечить устойчивость и конкурентоспособность Молдавии.

Деньги будут выплачены единым платежом, власти Молдавии рассчитывают получить грант до 30 сентября.
  • Вчера, 21:30
  • DTV
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