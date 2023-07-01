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За 6 месяцев более 460 нарушений таможенных правил было выявлено сотрудниками ГТК ПМР

За 6 месяцев более 460 нарушений таможенных правил было выявлено сотрудниками ГТК ПМР

Анализ результатов правоохранительной деятельности и контроль за исполнением служебной дисциплины – составляют зону особой ответственности руководства Государственного таможенного комитета ПМР.

В первом полугодии 2023-го сотрудниками структурных подразделений ГТК было выявлено более 460 нарушений таможенных правил. В виде штрафных санкций взыскано более 2 млн. руб. По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях было взыскано таможенных платежей на сумму свыше 200 тыс. руб., сообщается на сайте ведомства.

За указанный период возбуждено 6 уголовных дел по фактам контрабанды наркотических и сильнодействующих веществ. Предметами контрабанды стали марихуана, гашиш, синтетический психостимулятор Альфа-ПВП (соли).

Специализированными подразделениями ГТК с начала года проведено 7 мероприятий по контролю финансово-хозяйственной деятельности.

Состояние исполнительской и служебной дисциплины характеризуется снижением количества жалоб физических и юридических лиц на действие и бездействие со стороны должностных лиц таможенных органов. В первом полугодии в адрес ГТК поступило 8 жалоб (для сравнения: за аналогичный период 2022 г. -12). По каждой из них проведены служебные расследования. По одной сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности. По остальным сигналы не подтвердились.
  • Сегодня, 12:41
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