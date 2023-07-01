Фото: ua-1.com/ В Ямполе действовало паромное сообщение с Молдовой
Парламент Молдовы ратифицирован подписанное в июне соглашение с Украиной о строительстве автомобильного моста через реку Днестр в районе города Ямполя.
"Межправительственное соглашение одобрено в двух чтениях", - говорится в сообщении пресс-службы законодательного органа, передает ТАСС.
Договоренность о строительстве моста достигнута на встрече президентов двух стран Майи Санду и Владимира Зеленского в 2021 году. Мост должен стать ключевым звеном транспортного коридора между Киевом и Кишиневом, а украинские экспортеры получат кратчайший путь в страны Центральной и Юго- Восточной Европы. Он станет частью дорожной инфраструктуры между украинскими городами Могилев-Подольский - Ямполь - Крыжополь - Бершадь - Умань.
Ямпольский мост станет альтернативой паромной переправе на пограничном переходе Ямполь – Косеуц и позволит разгрузить международный ПП Могилев-Подольский – Отач, через который проходит практически весь транспортный поток между Украиной и Молдовой, пишет lenta.ua.
Общая длина моста составит более 1400 метров. Он будет иметь две полосы движения с тротуарами с обеих сторон, а также учитывать стандарты безбарьерности, в частности предусмотрено устройство тротуаров с понижением уровня бортового камня в пределах пешеходных переходов и предупредительные тактильные полосы. Ожидается, что объект будет сдан в эксплуатацию в 2025 году.