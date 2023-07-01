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Парламент Молдовы одобрил соглашение с Украиной о строительстве моста через Днестр

Парламент Молдовы одобрил соглашение с Украиной о строительстве моста через Днестр
Фото: ua-1.com/ В Ямполе действовало паромное сообщение с Молдовой

Парламент Молдовы ратифицирован подписанное в июне соглашение с Украиной о строительстве автомобильного моста через реку Днестр в районе города Ямполя.

"Межправительственное соглашение одобрено в двух чтениях", - говорится в сообщении пресс-службы законодательного органа, передает ТАСС.

Договоренность о строительстве моста достигнута на встрече президентов двух стран Майи Санду и Владимира Зеленского в 2021 году. Мост должен стать ключевым звеном транспортного коридора между Киевом и Кишиневом, а украинские экспортеры получат кратчайший путь в страны Центральной и Юго- Восточной Европы. Он станет частью дорожной инфраструктуры между украинскими городами Могилев-Подольский - Ямполь - Крыжополь - Бершадь - Умань.

Ямпольский мост станет альтернативой паромной переправе на пограничном переходе Ямполь – Косеуц и позволит разгрузить международный ПП Могилев-Подольский – Отач, через который проходит практически весь транспортный поток между Украиной и Молдовой, пишет lenta.ua.

Общая длина моста составит более 1400 метров. Он будет иметь две полосы движения с тротуарами с обеих сторон, а также учитывать стандарты безбарьерности, в частности предусмотрено устройство тротуаров с понижением уровня бортового камня в пределах пешеходных переходов и предупредительные тактильные полосы. Ожидается, что объект будет сдан в эксплуатацию в 2025 году.

  • Сегодня, 12:51
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