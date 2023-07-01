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Вниманию водителей! Вблизи ресторана «Фоишор» организовано круговое движение в тестовом режиме

Вниманию водителей! Вблизи ресторана «Фоишор» организовано круговое движение в тестовом режиме

При выезде из Тирасполя, вблизи ресторана «Фоишор», организовано круговое движение в тестовом режиме.

Автомобилистам необходимо осуществлять движение с учётом требований дорожного знака 4.3 «Круговое движение», при этом они должны учитывать, что главной дорогой является «круг».

Водителям следует соблюдать скоростной режим и руководствоваться требованиями дорожных знаков, пишет пресс-служба МВД ПМР.

Как отметил главный инспектор по агитации и пропаганде УГАИ МВД ПМР Вадим Брагнебун, жители села Терновка не раз жаловались, что на перекрестке у «Фоишора» трудно повернуть в сторону Бендер. Кроме того, усложняет движение и транспорт, который выезжает от гипермаркета «Шериф» и на этом перекрестке разворачивается в сторону Тирасполя. Проработать решение проблемы поручил Президент ПМР Вадим Красносельский, передает novostipmr.com.

Специалисты ожидают, что круговое движение на этом перекрестке позволит облегчить дорожное движение, увеличить его интенсивность и снизить риск дорожно-транспортных происшествий.

Вниманию водителей! Вблизи ресторана «Фоишор» организовано круговое движение в тестовом режиме
  • Сегодня, 17:42
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