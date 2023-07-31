Парламент Молдовы денонсировал еще три соглашения, заключенные на платформе Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщает moldpres.md.
Так, были денонсированы Соглашение о сотрудничестве в области охраны труда, Соглашение о поддержке и развитии малого предпринимательства с государствами-участниками СНГ и Соглашение о продвижении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации.
Законодательный орган также проголосовал за денонсацию Соглашения о содействии проведению согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации, подписанного в Москве 13 марта 1992 г., и Протокола о внесении дополнений и изменений в Соглашение о содействии согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации, подписанного в Москве 20 июня 2000 г.
Республика Молдова сотрудничает со странами СНГ на дополнительных платформах, таких как Соглашение о зоне свободной торговли в рамках СНГ, которое предусматривает сотрудничество государств-членов в целевой области в рамках Евроазиатского совета по стандартизации, метрологии и Сертификация (EASC). Как полноправный член EASC страна уплачивает ежегодные взносы в размере 14 тысяч долларов США в Фонд Евро-Азиатского совета по стандартизации.
Додон считает, что новые власти Молдовы отменят решения о денонсации соглашений с СНГ
После смены власти в Молдове будут восстановлены все соглашения, которые незаконно денонсировала правящая Партия действия и солидарности. Об этом заявил в понедельник бывший президент, лидер Партии социалистов Игорь Додон, комментируя решение правящего большинства в парламенте отменить еще пять соглашений с СНГ, которые касаются сфер образования, охраны труда, торговли, малого бизнеса, а также стандартизации, передает ТАСС.
По его словам, ранее власти заключали соглашения, которые давали бы молдавским согражданам социальные гарантии в разных странах, включая государства ЕС и СНГ.
"Как сильно нужно ненавидеть свой народ, чтобы принимать такие решения, которые, несомненно, затронут сотни тысяч наших граждан, временно или постоянно находящихся в странах СНГ, и в основном в России", - написал Додон в Telegram-канале.
Отношение Молдовы к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду, которая ни разу не участвовала в саммитах организации. В 2023 году риторика Кишинева в адрес Содружества ужесточилась: глава МИД Николай Попеску объявил о начале денонсации соглашений, подписанных в рамках объединения. Однако министр экономического развития и цифровизации Дмитрий Алайба заявлял, что республика должна оставить в силе те, которые полезны для экономики. Такой же позиции придерживается министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля, который считает, что выход из СНГ нанесет удар по главной отрасли страны.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Кишинева двуличной, отметив, что власти Молдовы не торопятся отказываться от социально-экономических преимуществ участия в содружестве.