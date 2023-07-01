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СИБ РМ расторгла соглашение о партнерстве со спецслужбами Российской Федерации

СИБ РМ расторгла соглашение о партнерстве со спецслужбами Российской Федерации

Сегодня, 31 июля, Служба информации и безопасности (СИБ) после начала необходимых юридических процедур денонсировала Соглашение о партнерстве с Федеральной службой безопасности Российской Федерации (ФСБ).

"Сегодня, 31 июля, Служба информации и безопасности после начала необходимых юридических процедур денонсировала Соглашение о партнерстве с Федеральной службой безопасности Российской Федерации (ФСБ). Официальные уведомления направлены властям Российской Федерации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СИБ. В то же время молдавская спецслужба через МИД страны приняла меры для денонсации соглашения о сотрудничестве со Службой внешней разведки России.

В СИБ отметили, что с февраля 2022 года отношения со спецслужбами Российской Федерации были прекращены, в связи с чем приведенные договоренности не имеют практической применимости.

"Более того, положения этих соглашений, подписанных в 1994 году, включая дополнительные протоколы, представляли собой правовые оговорки, на которые ссылалась Российская Федерация, чтобы аргументировать присутствие представителей российских спецслужб в районе левобережья Днестра", - отметили в СИБ.
  • Сегодня, 18:12
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