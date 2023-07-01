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В Кицканах ребенок обварился кипятком

В Кицканах ребенок обварился кипятком
Фото: открытые источники

Несчастный случай произошёл в с. Кицканы 30 июля. Пока мама малыша (ему год и девять месяцев) хлопотала по хозяйству, сын незаметно забежал в дом и опрокинул на себя чайник с закипевшей водой. Кипяток пролился на левую половину лица, грудь и живот.

Осознав, что произошло, молодая женщина вызвала скорую. С ожогами первой-второй степени, площадь которых составила 15–20 % поверхности тела, мальчика доставили в Республиканский центр матери и ребёнка. Сейчас состояние малыша стабильное. Опасности для жизни нет, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Инспекторы по делам несовершеннолетних призывают родителей: не оставляйте малышей без присмотра! Храните потенциально опасные бытовые предметы вне досягаемости маленьких детей!
  • Сегодня, 18:25
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