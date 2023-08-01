Создание в Молдове Центра стратегической коммуникации и борьбы с дезинформацией (ЦСКБД) одобрило парламентское большинство фракции партии "Действие и солидарность" (PAS), проголосовав за принятие соответствующего законопроекта во втором чтении, передаёт sputniknews.ru
По задумке авторов законопроекта, деятельность центра будет заключаться в укреплении сотрудничества между учреждениями в "борьбе с дезинформацией, манипулированием информацией и иностранным вмешательством, которые представляют опасность или могут нанести ущерб национальной безопасности и поставить под угрозу достижение национальных интересов".
"Учреждение будет осуществлять необходимые меры по обеспечению безопасности информационного пространства и повышению степени устойчивости общества перед лицом угроз", – сообщили в пресс-службе парламента.
Там также отметили, что меры, проводимые центром в отношении органов власти и частного сектора, будут носить рекомендательный характер. Ведомство будет иметь право вносить в органы государственной власти предложения по изменению нормативной базы, а также уведомлять правоохранительные органы в случае выявления нарушений национального законодательства в данной сфере.
ЦСКБД будет возглавлять директор, назначаемый парламентом по предложению президента Республики Молдова сроком на 5 лет.
Кандидатура директора будет выбрана по итогам публичного конкурса, организованного президентом страны. Директору будет помогать заместитель, назначаемый президентом страны по предложению директора центра.
Также будет действовать совет ЦСКБД в составе 11 человек, назначаемых органами государственной власти и гражданским обществом.
Предполагается, что парламент сможет осуществлять контроль за деятельностью центра посредством специализированных парламентских комиссий.