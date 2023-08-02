Накануне состоялось заседание Центральной избирательной комиссии, на котором председателем Центризбиркома Приднестровья был избран Станислав Касап.
Как сообщается на сайте ЦИК, официальные полномочия бывшего председателя Елены Городецкой прекращены на основании её личного заявления. Теперь она будет выполнять обязанности заместителя председателя ЦИК.
На заседании также говорилось о постоянном обучении членов избирательных комиссий всех уровней. Для повышения профессионализма, а также обеспечения единообразного применения норм избирательного права в период организации и проведения выборов был утверждён Рабочий блокнот территориальной избирательной комиссии.
Методичка содержит в себе алгоритм действий членов территориальных избирательных комиссий как в период подготовки и проведения выборов, так и в межвыборный период, а также разъяснения и практико-ориентированные инструкции.
Члены ЦИК ПМР также проголосовали за внесение изменений в Постановление ЦИК о Примерной Номенклатуре дел в территориальных, окружных и участковых избирательных комиссиях.