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3 сценария поставки газа «Газпромом» зимой. Правительство Молдовы подготовило меры

3 сценария поставки газа «Газпромом» зимой. Правительство Молдовы подготовило меры

В Молдове могут на 10% снизить температуру подаваемого централизованного отопления, если «Газпром» на 42% сократит поставку газа в страну во время отопительного сезона. Правительство Молдовы 2 августа утвердило План мер подготовки к отопительному сезону этого года, в зависимости от трех сценариев поставки газа «Газпромом», сообщает newsmaker.md

Правительство утвердило меры в зависимости от трех возможных сценариев поставки газа в Молдову российским концерном:

1) если ограничения поставки не будет,

2) если «Газпром» продолжит поставку газа в объеме 5,7 млн кубометров в сутки, то есть на 42% меньше, чем указано в контракте,

3) если «Газпром» расторгнет контракт на поставку природного газа, заключенного с Moldovagaz.

Как сообщил министр энергетики Виктор Парликов, если зимой ситуация с поставкой газа пойдет по второму сценарию, то в этом случае предусмотрено два решения. Либо Moldovagaz распределит эти 5,7 млн кубометров между двумя берегами Днестра в соответствии с объемом потребления в 2021 году и без учета поставки газа МГРЭС для производства электроэнергии для правобережья. Либо Moldovagaz будет направлять эти 5,7 кубометров в Приднестровье, в том числе для обеспечения электроэнергией правого берега Днестра.

Если «Газпром» полностью прекратит поставку газа в Молдову, страна будет использовать запасы газа, накопленные Energocom. К 1 октября минимальный объем этих запасов должен составить 450 млн кубометров газа. Правительство также использует механизмы, установленные в соглашении о взаимоподключении между операторами транспортировки газа Украины и Румынии.

Что касается крупнейшего потребителя природного газа — Termoelectica, правительство предусматривает использование мазута как альтернативного топлива в сочетании с газом, но в пропорции, не превышающей 50% мазута. Комбинированное использование природного газа и мазута будут применять в зависимости от динамики цен на энергоносители, доступности энергоресурсов и влияния на уязвимость потребителей.

Как отметил Парликов, рассмотренные сценарии основаны на опыте энергетического кризиса 2022-2023 гг. При разработке сценариев правительство также учитывало текущий геополитический контекст. «Ожидается, что основным уязвимым элементом в следующем отопительном сезоне будет ограниченная способность молдавских потребителей оплачивать высокие цены на энергоносители, рыночные цены в случае нового энергетического кризиса», — говорит Парликов.

Следует отметить, что член Совета правления Energocom Александр Слусарь рассказал 2 августа, что «Energocom уже сделал запасы газа, которых должно хватить до конца 2023 года».

Напомним, что с апреля весь поставляемый «Газпромом» газ поступает в Приднестровье.

Год назад правительство РМ тоже разработало план мер с учетом трех сценариев развития ситуации с поставкой российского газа: их сокращение на 35%, 50% и полное прекращение поставки. Тогда Молдова полностью зависела от поставки российского газа, из-за чего правительство предлагало в случае прекращения поставки переход школьников, студентов и работников на удаленку, выключение уличного освещения по ночам и частичное отключение небытовых потребителей.

  • Вчера, 19:52
  • DTV
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