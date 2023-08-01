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Ссора с большими потерями

Ссора с большими потерями
фото: пресс-служба МВД ПМР

Как сообщила пресс-служба МВД ПМР вечером 1 августа в одном из сёл Григориопольского района 29-летняя женщина поссорилась со своим сожителем. При этом так на него обиделась, что уехала на его машине, затем облила этот «Фольксваген-Пассат» бензином и закурила. От брошенного окурка машину охватило пламя. В итоге от иномарки остался только обгоревший остов.

Эту историю женщина рассказала прибывшим на место происшествия сотрудникам Госавтоинспекции. Рассказ сопровождало характерное алкогольное амбре. При этом никаких документов у женщины при себе не оказалось.

В присутствии понятых её освидетельствовали на состояние опьянения. Алкотестер показал результат 0,745 мг/л. Что касается водительского удостоверения, то она, как выяснилось, вообще никогда его не получала.

Как сообщила пресс-служба МВД ПМР, нарушительницу привлекли к админответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения без прав. Ей грозит штраф до 2760 рублей ПМР либо административный арест на срок до 15 суток.

Что касается сгоревшей машины, то вопрос возмещения ущерба женщине предстоит решать с владельцем авто.
  • Вчера, 19:54
  • DTV
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