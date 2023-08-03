Румынские власти заявили, что через два дня пропустят почти 30 судов, ожидающих прибытия в Румынию, из украинских портов на Дунае. Об этом сегодня, 3 августа, пишет Digi24.
Также Киев намерен обратиться к молдавским коллегам с госпредприятия «Железная дорога Молдовы» с просьбой предоставить скидку на транзитные перевозки зерновых на участке между пограничным переходом Сокиряны-Окница и портом Рени, передаёт eadaily.com
В Бухаресте отмечают, что движение по Дунаю — это последний маршрут, по которому Украина может экспортировать свое зерно по воде после того, как в прошлом месяце Россия ввела фактическую блокаду украинских портов на Черном море, разрушив их инфраструктуру.
До того, как Россия вышла из сделки по Черноморскому коридору, дунайские порты обеспечивали около четверти украинского экспорта зерна. Зерно загружается на баржи, которые затем проходят через территориальные воды Румынии в порт Констанца.
В мае и июне Румыния зарегистрировала почти 500 судов в месяц. Сейчас устье Дуная переполнено судами, пытающимися попасть в украинские порты и выйти из них.
«Мы пытаемся управлять этими агломерациями как можно лучше, чтобы разгрузить судоходство по Дунаю. За эти два дня мы примем примерно 30 судов, не менее 12, если не 14, сегодня, а остальные завтра», — рассказал директор Управления Нижнего Дуная (AFDJ) Галаца Флорин Узумтома.
Вместе с тем, во время недавнего совещания украинских железнодорожников с румынскими и молдавскими представителями отрасли заместитель директора департамента коммерческой работы АО «Укрзалізниця» Валерий Ткачев передал запрос на изменение ценовой политики транспортировки грузов через территорию Молдовы.
Представитель железной дороги Молдовы Владимир Сербинов пообещал, что просьбу оперативно рассмотрят, и спрогнозировал положительный результат.
«Надеюсь, что с августа мы увеличим перевозку грузов через этот стык и наконец выполним объемы, которые позволят нам получить скидку на транзитные тарифы», — подчеркнул он.
Речь идет о скидке в 27% на транзитные перевозки украинской агропродукции по территории Молдавии в направлении портов Рени, Джурджулешты и Галац.
Согласно договоренности, применение ГП «ЖДМ» понижающих коэффициентов к базовым тарифам на 2023 год будет осуществляться при условии соблюдения суммарного объема перевозок всеми экспедиторскими организациями. Для перерасчета транспортного налога по пониженным ставкам необходимо выполнение хотя бы одного из двух условий: реализации установленного объема грузовых перевозок за отчетный месяц и чтобы среднемесячный объем перевезенных товаров за последние три месяца, включая отчетный, превышал или был равен установленному месячному объему.