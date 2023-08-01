Индия планирует открыть посольство в Республике Молдова к концу осени 2023 года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля, недавно посетивший азиатскую страну. Он отметил, что Молдова хочет устанавливать и развивать торговые отношения с Индией.
Республика Молдова откроет посольство в Индии. Фрукты, а также масло – это продукты, которые могут попасть в Индию. Рынок в этой стране весьма перспективный. Об этом заявил на пресс-конференции министр сельского хозяйства и промышленности РМ Владимир Боля.
Чиновник уточнил, что посольство появится в Нью-Дели. Основная цель - развитие экономических отношений между двумя странами, передает bloknot-moldova.ru.
Владимир Боля также сообщил, что в прошлом году Индия стала пятой экономикой мира, которая представляет собой рынок с потенциалом для Молдовы.
- В этом году также будет открыто посольство в Индии - самое раннее октябрь, самое позднее ноябрь 2023 года. Это очень и очень сильно разовьет наш экспортный потенциал, поможет деловым людям, которые захотят вести там бизнес. Сегодня у нас нет посольства в Индии, и я думаю, что это было упущением на протяжении многих лет со стороны правительства, которое не видело возможности для развития торговли в плане отношений с Индией, — сказал Владимир Боля.
Боля отметил, что открытие молдавского представительства в Индии диверсифицирует молдавский экспорт и предоставит новые возможности для развития молдавским производителям сельскохозяйственной продукции.
По словам министра, индийская сторона заинтересована в экспорте риса, а Республика Молдова могла бы увеличить импорт. Также Индия является крупным производителем удобрений, в которых нуждается наша страна