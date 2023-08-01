Dnestr.TV

 
0

Молдова откроет посольство в Индии

Молдова откроет посольство в Индии

Индия планирует открыть посольство в Республике Молдова к концу осени 2023 года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля, недавно посетивший азиатскую страну. Он отметил, что Молдова хочет устанавливать и развивать торговые отношения с Индией.

Республика Молдова откроет посольство в Индии. Фрукты, а также масло – это продукты, которые могут попасть в Индию. Рынок в этой стране весьма перспективный. Об этом заявил на пресс-конференции министр сельского хозяйства и промышленности РМ Владимир Боля.

Чиновник уточнил, что посольство появится в Нью-Дели. Основная цель - развитие экономических отношений между двумя странами, передает bloknot-moldova.ru.

Владимир Боля также сообщил, что в прошлом году Индия стала пятой экономикой мира, которая представляет собой рынок с потенциалом для Молдовы.

- В этом году также будет открыто посольство в Индии - самое раннее октябрь, самое позднее ноябрь 2023 года. Это очень и очень сильно разовьет наш экспортный потенциал, поможет деловым людям, которые захотят вести там бизнес. Сегодня у нас нет посольства в Индии, и я думаю, что это было упущением на протяжении многих лет со стороны правительства, которое не видело возможности для развития торговли в плане отношений с Индией, — сказал Владимир Боля.

Боля отметил, что открытие молдавского представительства в Индии диверсифицирует молдавский экспорт и предоставит новые возможности для развития молдавским производителям сельскохозяйственной продукции.

По словам министра, индийская сторона заинтересована в экспорте риса, а Республика Молдова могла бы увеличить импорт. Также Индия является крупным производителем удобрений, в которых нуждается наша страна
  • Сегодня, 09:24
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В России допустили пересмотр пенсионного возраста
  • Саммит прошел, а долги остались
  • Олег Хоржан найден мёртвым
  • Прокуратура ПМР поставила точку в резонансной истории ...
  • В Приднестровье хотят ввести терминалы для оплаты проез ...
  • Цены на продовольствие в Приднестровье
  • Зеленский в Болгарии подписал декларацию о членстве Укр ...
  • Товарооборот Украины за первое полугодие составил 49,8 ...
  • Больше совместимости с армиями НАТО и ЕС. Как будет выг ...
  • Украина экспортировала зерновых и масличных культур бол ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В России допустили пересмотр пенсионного возраста
  • Саммит прошел, а долги остались
  • Олег Хоржан найден мёртвым
  • Прокуратура ПМР поставила точку в резонансной истории ...
  • В Приднестровье хотят ввести терминалы для оплаты проез ...
  • Цены на продовольствие в Приднестровье
  • Зеленский в Болгарии подписал декларацию о членстве Укр ...
  • Товарооборот Украины за первое полугодие составил 49,8 ...
  • Больше совместимости с армиями НАТО и ЕС. Как будет выг ...
  • Украина экспортировала зерновых и масличных культур бол ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна