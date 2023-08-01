На протяжении ряда лет в Приднестровье оказывается помощь многодетным семьям в виде денежной компенсации. В настоящее время она составляет 970 рублей. Родители с тремя и более детьми имеют право на эту выплату, включая усыновленных и детей под опекой. В прошлом году было выделено более 940 тыс. рублей, выплаты получили 972 ребёнка. В текущем году планируется охватить около 958 детей, сообщает пресс-служба Правительства.
В этом году выплаты уже были произведены на 545 детей в июле, ещё 208 получат их в августе. Выплата предусмотрена на приобретение школьных принадлежностей, но родители часто используют средства на школьную форму и подготовку к школе в целом. Важно, для ее получения семьям нет необходимости писать заявления, отмечают в Минсоцзащите.
«Чтобы получить данную выплату родителям не нужно подавать заявление. Эта выплата носит беззаявительный характер. Центр социального страхования и социальной защиты городов и районов запрашивает в управлениях народного образования списки детей, зачисленных в первый класс. И принимают решения о назначении данный выплаты», — рассказал и.о. министра по социальной защите и труду Сергей Селезнев.
Выплаты производятся ежегодно не позднее 25 августа. Однако если семья становится многодетной после указанной даты и у них есть первоклассник, зачисленный в школу в текущем учебном году, он также получит выплату.
Школьников обеспечат и школьными принадлежностями. Такая поддержка предусмотрена для детей из многодетных малообеспеченных семей, у которых среднедушевой доход не превышает размер прожиточного минимума. Это важное подспорье для таких семей, облегчающее финансовую нагрузку на приобретение учебных принадлежностей для детей.
«Учебные принадлежности, как правило, выдаются семьям до 1 сентября. Заявление в систему образования нужно подать до 15 апреля. В случае, если данное заявление будет поддано позже 15 апреля, значит учебно – письменные принадлежности будут выданы после 1 сентября до конца текущего года», — рассказал Сергей Селезнев.
Учебные наборы разделены на три возрастные группы: 1-4 класс, 5-8 класс и 9-11 класс. Примерная стоимость набора составляет 223 рубля. Для их получения один из родителей может обратиться в организацию образования, написать заявление и приложить справку Центра социального страхования о среднедушевом доходе семьи.