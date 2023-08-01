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В Молдове разрешили создавать частные пенсионные фонды

В Молдове разрешили создавать частные пенсионные фонды
Фото: открытые источники

Совет директоров Национальной комиссии финансового рынка РМ (CNPF) утвердил Положение о создании пенсионных фондов и лицензировании их администраторов. Как сообщили в комиссии, все желающие заниматься этой деятельностью могут подавать документы в CNPF - уполномоченный орган, наделенный государством полномочиями по надзору за участниками рынка капитала.

Новое Положение устанавливает порядок и перечень документов, необходимых для получения заключения о создании пенсионной компании и лицензии управляющего добровольным пенсионным фондом. Для получения разрешения на создание пенсионной компании или лицензии администратора добровольного пенсионного фонда необходимо представить документы относительно: устава и программы деятельности, личности учредителей, подтверждение минимального капитала (включая происхождение средств, депонированных в уставный капитал), передает mybusiness.md ссылаясь на infotag.md.

В Положении расписано, как CNPF оценивает и утверждает лиц, управляющих деятельностью пенсионного фонда, а также перечень документов и порядок предварительного утверждения долей квалифицированных акций в уставном капитале пенсионной компании.
  • Сегодня, 09:34
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