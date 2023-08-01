На заседании Правительства рассмотрели большое количество значимых предложений от Минэкономразвития. Одно из них — внесение изменений в Закон ПМР «О таможенном тарифе». Речь идет о введении регуляторной особой таможенной пошлины. Данная мера позволит расширить перечень инструментов оперативного тарифного регулирования ввоза или вывоза продукции, сообщается на сайте Министерства экономического развития Приднестровья.
«Принимая во внимание, что оперативное тарифное регулирование вывоза товаров возможно исключительно посредством установления сезонной таможенной пошлины, данные денежные сборы устанавливались при экспорте инертных материалов, портландцемента, а также зерновых, технических и масличных культур. Однако применение сезонной пошлины в течение длительного периода времени, а также в отношении товаров, ввоз или вывоз которых не носит сезонного характера, не соответствует её экономической сути. Поэтому предлагается ввести регуляторную особую таможенную пошлину», — отметил в ходе заседания Правительства первый вице-премьер Сергей Оболоник.
В документе также прописана необходимость установить единообразное обложение вывозными пошлинами сырьевых товаров вне зависимости от страны назначения, исключив термин «страны дальнего зарубежья».
Как отметил министр, принятие озвученного законопроекта не повлечет за собой недопоступлений в ресбюджет и отрицательных социально-экономических последствий, поскольку предлагаемые изменения направлены на приведение Закона «О таможенном тарифе» в соответствие с нормативными правовыми актами ПМР, существующими реалиями и сложившейся в Приднестровье правоприменительной практикой.
Также министерством экономического развития был подготовлен и представлен законопроект, направленный на внесение дополнений в Закон «О сертификации продукции и услуг». Документ разработан в целях уточнения понятийного аппарата и конкретизации полномочий исполнительного органа госвласти. Кроме того, он направлен на регламентацию правил и процедур сертификации экспертов Национальной системы сертификации ПМР.
Сергей Оболоник обозначил, что, согласно инициативе МЭР, в определение понятия «компетентность юридического лица» вносится дополнение в части наличия у органа по сертификации экспертов, обладающих знаниями и опытом, подтвержденными результатами аттестации или сертификации.
Минэкономразвития предложило полномочия по установлению правил проведения сертификации персонала отнести к компетенции уполномоченного Правительством ПМР исполнительного органа госвласти по техническому регулированию.
Участниками заседания законопроекты приняты единогласно. Документы будут направлены в Верховный Совет для дальнейшего рассмотрения.
Также на совещании говорили о совершенствовании методики оценки эффективности управления имуществом, находящимся в государственной и муниципальной собственности. Кроме того, были сформированы изменения в закон «О налоге на доходы организаций», которые позволят экономическим агентам эффективно использовать ранее предоставленные льготы.