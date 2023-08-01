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В Приднестровье еще два случая гибели на воде
В селе Красное Слободзейского района в реке Турунчук утонул мужчина. Это произошло 5 августа.
Со слов отдыхающих, незадолго до того, как зайти в воду, он изрядно выпил. Решил искупаться, начал нырять и больше на поверхности воды не появился.
На место происшествия прибыла группа водолазов. Сотрудники ГУпЧС обнаружили 50-летнего мужчину в шести метрах от берега на глубине примерно восьми метров, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
В селе Незавертайловка около часа ночи 6 августа 35-летний житель Днестровска со спутницей возвращался домой. По дороге молодой человек решил искупаться в Кучурганском водохранилище.
Девушка рассказала: мужчина был выпившим, поэтому она отговаривала его. Не послушал, нырнул и не выплыл.
На месте происшествия работают водолазы.
С начала купального сезона в Приднестровье утонули 9 человек. Из них шестеро были пьяны.
- Вчера, 22:30
- DTV
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