Инвестиции Республики Молдова в строительство новых ядерных реакторов (блоки №3 и 4) на Чернаводской атомной электростанции в Румынии могут составить от 162 до 325 млн евро.
Названы примерные суммы инвестиций в строительство новых ядерных реакторов (блоки №3 и 4) на Чернаводской атомной электростанции в Румынии. Они могут составить от 162 до 325 млн евро.
О возможности таких инвестиций много говорилось после подписания 18 июля 2023 года Меморандума о взаимопонимании для развития долгосрочного сотрудничества в энергетической сфере между молдавской госкомпанией Energocom и румынской Nuclearelectrica (см. «ЛП» №28 от 21.07.2023). Во время этой церемонии министр энергетики Молдовы Виктор Парликов заявил готовности страны рассмотреть возможность участия в строительстве новых энергоблоков на Чернаводской атомной электростанции в качестве соинвестора, передает point.md ссылаясь на logos.press.md
Однако о какой сумме вложений может идти речь, и где взять эти деньги, пока не ясно. Попробуем вычислить это косвенными методами.
В интервью агентству Reuters министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа сообщил, что строительство двух новых ядерных реакторов, запланированных румынским государственным производителем атомной энергии Nuclearelectrica, должно стоить не менее 6,5 млрд евро ($7,29 млрд). И добавил, что компания все еще ведет переговоры с целью подписания соглашения в течение этого года с группой Lavalin, которой принадлежит технология Candu, уже используемая двумя реакторами мощностью 706 МВт в Румынии. Вместе они составляют примерно пятую часть производства электроэнергии в этой стране.
Nuclearelectrica планирует модернизировать один из своих существующих реакторов, а также добавить два новых, используя ту же технологию Candu (Канада, дейтериум-уран). Её отличительная особенность - использование оксида дейтерия (тяжелая вода) в качестве замедлителя и теплоносителя, а также природного, а не обогащенного урана в качестве топлива.
Цифра в 6,5 млрд евро, естественно, для румынской экономики чересчур велика, поэтому придется прибегнуть к заемным средствам. В этой связи Себастьян Бурдужа пояснил, что Exim Bank США готов предоставить кредит в размере $3 млрд, и финансирование также будет поступать через аналогичные механизмы в Канаде и Южной Корее. Министр не исключил, что другие иностранные партнеры, такие как Объединенные Арабские Эмираты, также будут способствовать финансированию данного проекта. Окончательное инвестиционное решение по строительству блоков ожидается в 2026-2027 годах.
В интервью «ЛП» министр энергетики Молдовы Виктор Парликов сообщил, что в стране сейчас рассматривается вариант инвестиций в этот проект на уровне 5-10% от стоимости одного нового блока мощностью 700 МВт. То есть, если спроецировать на цифры, приведенные Себастьяном Бурдужа, речь идет о 162-325 млн евро. При этом Парликов подчеркнул, что даже если молдавское государство станет совладельцем генерирующих мощностей, это не приведет к тому, что электроэнергия будет поставляться по сниженным ценам.
Какие тогда ожидаются выгоды от этого достаточно дорогого проекта?
«В настоящее время строительство атомных электростанций в Молдове, даже в формате малых модульных реакторов, невозможно. У нас нет специалистов, нет соответствующей инфраструктуры и нет опыта эксплуатации. Но мы можем присоединиться к тем странам, у которых это есть. В частности – к Румынии. Наши энергетики будут стажироваться в Чернаводэ, а Молдова получит надежного альтернативного поставщика «чистой» электроэнергии», - заявил Виктор Парликов.
Вполне очевидно, что этот инвестиционный проект в Молдове пока находится на самой начальной стадии. Пока непонятно, где взять на него деньги, в какие сроки окупятся инвестиции, какие конкретные выгоды получит наша страна и многое другое. Наверное, многое прояснится после более конкретных шагов самой Румынии.
Напомним, что 30 лет назад, когда Чернаводская АЭС только строилась (первый блок был сдан в эксплуатацию в 1996 году), в Молдове также проходили дискуссии о возможном соучастии. Однако, после подсчетов всех «за» и «против», от этой идеи решено было отказаться.