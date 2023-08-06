Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в воскресенье в Мраморном море у берегов Стамбула, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
По данным сейсмологов, очаг землетрясения, зафиксированного в 18.29 (совпадает с мск), залегал на глубине в 7,7 километра, эпицентр расположен в море между городом Ялова и районом Тузла на окраине Стамбула, передаёт РИА Новости
В свою очередь сейсмологи обсерватории Кандилли оценили магнитуду в 3,6, а глубину в 14 километров.
В европейской части Стамбула толчки не ощущались, передает корреспондент РИА Новости.
Ученые прогнозируют мощное землетрясение магнитудой выше 7 в Стамбуле и регионе Мраморного моря, экономические последствия ощутит вся Турция, заявил ранее РИА Новости профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.
Вся Турция ощутит значительный негативный экономический эффект от землетрясения, так как Стамбул обеспечивает 35% ВВП страны, отметил Эйидоган. Турецкие власти планируют расселить жителей порядка полутора миллионов квартир в Стамбуле, расположенных в несейсмостойких домах, заявил в марте теперь уже бывший турецкий министр градостроительства Мурат Курум. Оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу раскритиковал эти планы, указав на проблемы с перенаселенностью города.
Имамоглу ранее презентовал планы мэрии по подготовке к землетрясению и заявил, что это неизбежно, но предсказать точно, когда стихия ударит, невозможно. По расчетам мэрии, в случае землетрясения магнитудой 7,5 обрушатся не менее 90 тысяч зданий, около 4,5 миллионам граждан может понадобиться временное жилье.
В апреле президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о планах создания "резервных" городов на берегу планируемого Стамбульского канала для расселения опасных с точки зрения сейсмоустойчивости районов.
Всемирно известный турецкий геолог и тектонист академик РАН (Россия) и НАН (США), профессор Джелаль Шенгёр собирается покинуть Стамбул. Об этом сообщает телеграм-канал «Главные новости Турции», пишет eadaily.com
Причиной тому грядущее разрушительное землетрясение в Мраморном море, которого он ожидает.
«Я знаю, что станет со Стамбулом после землетрясения. 14−15 тысяч зданий сложатся как гармошка, еще 50−60 тысяч зданий будут частично разрушены. На улицу вы не успеете выбежать», — сказал ученый.
Он неоднократно предупреждал о надвигающейся катастрофе в Стамбуле, жертвами которой могут стать до 100 тысяч человек. Профессор настоятельно рекомендовал населению покинуть центр города.