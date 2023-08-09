Стоимость сентябрьского фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах взлетела на 31,7%, до €40,9 за 1 МВт·ч, или $471,7 за 1 тыс. куб. м с учетом текущего курса на рынке Форекс, свидетельствуют данные биржи ICE, информирует РБК
В последний раз газ в Европе торговался на текущих отметках почти два месяца назад — 15 июня текущего года.
Рост европейских фьючерсов на природный газ является следствием опасений по поводу сокращения поставок сжиженного природного газа (СПГ). Bloomberg сообщает о сокращении притока газа на крупный экспортный терминал в США. Кроме того, есть риск, что осенью поставки СПГ будут перенаправлены из Европы в Азию, где цены на газ выше, отмечает издание Trading Economics.
Эти опасения перевешивают даже то, что запасы газа в европейских хранилищах находятся на рекордных уровнях и достигли 87,72%. Годом ранее хранилища были заполнены всего на 72%.
Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит не видит веских причин для резкого роста цены. По его словам, ветроэнергетика в Европе достаточно развита, поэтому очевидного стимула со стороны спроса нет. Запасы же газа в хранилищах по-прежнему очень быстро приближаются к предельному возможному значению, поэтому в какой-то момент в ближайшие несколько недель импорт должен будет существенно сократиться, сказал он.
Биржевые цены на газ в Европе растут из-за ожидания жаркой погоды на территории ЕС, полагает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. Он пояснил, что во время жары растет спрос на электроэнергию для целей кондиционирования, которая вырабатывается в том числе за счет газовых энергоустановок. «Также ожидается снижение скорости ветра, что сократит объем выработки со стороны ветряных электростанций», — отметил эксперт.
Тем не менее в БКС ожидают избытка предложения на рынке газа в краткосрочной перспективе. Эксперты спрогнозировали коррекцию цен в августе и сентябре до уровней ниже $300 за 1 тыс. кубометров, а затем ралли до $600 за 1 тыс. кубометров к январю при условии «нормальных зимних температур в регионе». По их мнению, зимой в Европе может сложиться дефицит газа.
Прошлым летом Европа столкнулась с аномальной жарой и засухой, которые негативно повлияли на гидроэнергетику и некоторые атомные электростанции, стимулируя использование газа. В 2022 году в августе цены на газ в ЕС достигали рекордных значений, поднимаясь выше $3000 за 1 тыс. кубометров. К маю 2023 года срочные цены на газ упали на 85% по сравнению с их пиком в августе 2022 года, поскольку закончились активные закупки газа для подземных хранилищ, а теплая погода позволила сохранить рекордные запасы газа к концу зимы в Европе.