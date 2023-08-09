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В Приднестровье начинается сезон спортивной охоты

В Приднестровье начинается сезон спортивной охоты

В Приднестровье начинается сезон спортивной охоты - 2023-2024, сообщается на сайте госслужбы экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР.

Так, с 12 августа по 22 октября можно охотиться на перепелов. Разрешается ружейная охота, коллективная группами от 3-х человек, индивидуальная с собаками.

На голубей (вяхирь, кольчатая горлица, сизый) - с 12 августа по 26 ноября. Допускается ружейная охота с подхода, из засады, с применением чучел.

С 30 сентября 2023 года по 25 февраля 2024-го можно охотиться на уток, гусей, пастушковых и куликов разрешенных видов. Разрешается ружейная охота с подхода, из засады (в том числе с применением чучел и манков).

Любительская и спортивная охота на перелетах может проводиться только на кормовых полях и при использовании чучел.

Запрещается проведение любительской и спортивной охоты:

в государственном лесном фонде ПМР;

на расстоянии менее 50 метров от земель государственного лесного фонда;

в заброшенных садах и виноградниках;

вдоль госграницы на глубину 1 000 метров от линии госграницы с территорией Украины, в том числе и по водным объектам;

в одежде, сходной с военной (камуфляж, хаки), без специальной одежды повышенной видимости красного, желтого или оранжевого цвета (манишки или накидки поверх одежды).

Единые дни охоты по Приднестровью: суббота и воскресенье. В эти дни недели охота разрешена вне зависимости от переноса на них рабочих дней в связи с праздниками.
  • Вчера, 21:37
  • DTV
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