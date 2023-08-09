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Блокадники Ленинграда, проживающие в Приднестровье, получат по 50 тысяч рублей РФ

Блокадники Ленинграда, проживающие в Приднестровье, получат по 50 тысяч рублей РФ

Минтруд России подготовил проект указа, в соответствии с которым награжденные медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда" получат единовременную выплату в 50 тыс. рублей в связи с 80-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщает ТАСС

"Минтрудом по поручению президента подготовлены проекты указа и постановления о единовременной выплате гражданам РФ, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", в связи с 80-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей предлагается произвести в период с декабря 2023 года по январь 2024 года. Соответствующие проекты размещены для общественного обсуждения", - говорится в сообщении.

В пояснительной записке к документу отмечается, что выплата полагается обладателям указанных медалей, проживающих в России, Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Численность получателей составит 62 598 человек. В Приднестровье проживают 5 жителей блокадного Ленинграда, сообщает novostipmr.com

В 2023 году исполнилось 80 лет со дня прорыва блокадного кольца вокруг Ленинграда. 27 января 2024 года будет отмечаться 80-летие его освобождения от блокады.

Ленинград - единственный в новейшей мировой истории крупный город, который смог выдержать почти 900-дневное окружение. К окончанию блокады оставалось не более 800 тыс. жителей из 3 млн, проживавших в городе и пригородах до начала блокады. От голода, бомбежек и артобстрелов умерли, по разным данным, от 641 тысячи до полутора миллионов человек. Ранения за время блокады получили почти 34 тысячи человек, 716 тысяч остались без крова.

  • Вчера, 21:54
  • DTV
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