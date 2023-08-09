На гавайском острове Мауи (США) проводится эвакуация в связи с лесными пожарами. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на заявление вице-губернатора штата Сильвии Люк, сообщает gazeta.ru
«Пожар на Мауи заставил людей прыгать в воду, спасаясь от огня», — указывается в материале.
По информации телеканала, в ряде районов огонь вплотную приближается к жилым домам, власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Помимо того, наблюдаются серьезные проблемы с сотовой связью, люди не могут дозвониться в экстренные службы.
Согласно заявлению Люк, больницы на острове переполнены пациентами с сильными ожогами, а также с поражением дыхательных органов.
Информация о числе пострадавших пока не приводится.