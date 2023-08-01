Министерство внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики планирует создать виртуальную модель ведомства на базе нейросети. Компьютерная информационная модель МВД будет формироваться на основе статистических данных.
Данный проект обсудили на рабочем совещании Правительства Приднестровской Молдавской Республики. Это один из инновационных подходов, которые будут способствовать прогрессу государства в различных сферах, информирует newspmr.com
По словам главы ведомства Виталия Нягу, компьютерно-информационная модель будет формироваться исходя из факторов, влияющих на преступление. Эти факторы разные, из сферы гражданской деятельности и социологии.
«Мы полагаем, что именно формирование таких факторов будет влиять на работу этой системы. Но максимально её отдалить от человека. Мы говорим о том, чтобы подключить сюда нейросеть, которую мы сами будем обучать, её будет обучать эта система. Она будет носить локальный характер», - пояснил Виталий Нягу.
Особое внимание уделено внедрению нейросети, которая будет обучаться и анализировать данные, что позволит делать прогнозы о возможных преступлениях. Это значимое развитие технологии позволит оперативно прогнозировать и предотвращать преступления.
Презентация проекта прошла успешно. Председатель правительства Александр Розенберг высказался в его поддержку и высоко оценил её возможности в борьбе с преступностью и обеспечению безопасности граждан, что является одним из приоритетов государства.
***Нейросеть – математическая модель для решения интеллектуальных задач, в которых нет изначально заданного алгоритма действий и спрогнозированного результата. Главной особенностью нейросетей является способность к обучению. Они могут обучаться как под управлением человека, так и самостоятельно, применяя полученный ранее опыт.