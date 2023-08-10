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Запуск станции «Луна-25» откроет тайну появления жизни на Земле

Запуск станции «Луна-25» откроет тайну появления жизни на Земле
фото: ИЗВЕСТИЯ

В России готовятся к запуску автоматической станции «Луна-25». Старт миссии состоится 11 августа. На траекторию полета к земному спутнику станцию выведут ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Посадка состоится примерно 21 августа. Об этом «Известиям» рассказали ученые в Институте космических исследований, которые планировали лунные эксперименты и разрабатывали необходимые приборы.

Космический аппарат совершит мягкую посадку в районе лунного южного полюса и доставит туда 30 кг полезного груза, в том числе восемь уникальных приборов, которые будут исследовать спутник Земли. В этом районе, согласно данным дистанционного зондирования, в лунном грунте содержатся частицы воды.

«Вода, если она будет найдена, — это не только полезное ископаемое, но и ценный объект для изучения. Существует гипотеза, что на Луну ее принесли кометы», — рассказал академик РАН, научный руководитель ИКИ РАН Лев Зеленый.

Он пояснил, что ядра кометы — это, по сути, куски грязного льда, которые могут содержать органические молекулы. Ученый считает, что, если в «лунной воде» будет найдена органика, это докажет ее космическое происхождение. Это может иметь значение для понимания того, как жизнь появилась на нашей планете.

Станция «Луна-25» будет работать в течение одного земного года. За это время она проведет широкий комплекс исследований лунного грунта и экзосферы спутника Земли.
  • Сегодня, 08:08
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