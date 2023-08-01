Госпредприятие «Железная дорога Молдова» (ЖДМ) задолжало своим сотрудникам зарплату за два месяца. Сумма долга — около 88 млн леев. Об этом NM сообщил коммерческий директор ЖДМ Дмитрий Прохницкий.
По его словам, причиной стал сезонный спад грузоперевозок. «Увеличиваем клиентскую базу с помощью создания привлекательных условий для рынка перевозок грузов», — сказал Прохницкий.
Он отметил, что для решении этой проблемы предприятие не планирует обращаться за помощью к властям, так как ситуация лучше, чем была несколько лет назад.
На предприятии планируют рассчитаться с долгами до конца сентября. На ЖДМ работают около 6,1 тыс. человек, пишет newsmaker.md
Отметим, о задолженностях по зарплате сотрудникам ЖДМ стало известно в мае. Тогда глава госпредприятия Олег Тофилат заявил, что проблемы носят «временный характер» и связаны с падением спроса на грузовые перевозки. Тофилат рассказал, что у предприятия образовались убытки из-за завершения зимнего сезона и падения спроса на импорт и транзит топлива.
Самые большой долг был у предприятия в 2021 году. Тогда сотрудники не получали зарплату несколько месяцев и выходили на протесты.
Полностью с долгами рассчитались лишь в 2022 году.