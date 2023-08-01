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В Одессу попала партия авокадо начиненного кадмием

В Одессу попала партия авокадо начиненного кадмием

Госпродпотребслужба Украины получила информационное сообщение через систему быстрого оповещения по пищевым продуктам и кормам (RASFF) от 4 августа об обнаружении кадмия в авокадо из Перу. Об этом предупреждают в одном из управлений ведомства, сообщает edinaya-odessa

Партия фруктов экспортировалась из Польши в Украину, а получила компания, зарегистрированная в Одессе. Производителем авокадо с кадмием оказалась компания Agro San Jacinto SAC из Перу.

Специалисты отмечают, что кадмий – тяжелый металл, пары которого могут привести к серьезному отравлению.

Чем опасен кадмий

Кадмий относится к тяжелым металлам. Он подобен ртути и способен активно накапливаться в организме в больших количествах и может приводить к анемии, поражению печени, нарушению функции легких, остеопорозу, деформации скелета, развитию гипертонии.

Также он может служить причиной образования камней в почках.

Кстати, в природе кадмий встречается в земной коре. Наибольшая его концентрация в осадочных породах, связанных с образованием подземных вод. В грунтовые воды попадает из свалок или из промышленных производств, в питьевую воду из оцинкованных труб.

Поскольку кадмий содержится в почве и воде, то соответственно его содержат и много пищевых продуктов. Во фруктах его меньше, чаще он встречается в овощах, например, картофеле.

Операторов рынка, осуществляющих обращение вышеупомянутой продукции, предупредили о необходимости изъять ее из обращения.

Ранее rbc.ua сообщали, что в Украину завезли опасный кофе, который может вызвать судороги и онкологию.

  • Сегодня, 09:15
  • DTV
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