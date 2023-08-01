Министерство энергетики рассматривает возможность с 2040 года запретить дизельные автомобили. Эта одна из мер, предусмотренных для продвижения электрификации транспорта в Молдове. Об этом newsmaker.md сообщили в министерстве энергетики на запрос о мерах для продвижения перехода граждан на электротранспорт.
Среди других мер электрификации транспорта:
Запрет или создание невыгодных условий с помощью налоговых инструментов для импорта негибридных автомобилей с 2035 года.
Электрификация железной дороги на 30% с 2040 года (сейчас в Молдове железная дорога не электрифицирована).
Введение стандартов, запрещающих закупку старых автомобилей (старше 10 лет).
Переход общественного транспорта на гибридный до 2030 года.
Переход общественного транспорта на электрический до 2040 года.
Продвижение вождения с эффективным использованием топлива.
В министерстве отметили, что меры предусмотрены в Национальном плане энергии и климата. «[Они] представляют сценарии, которые основаны на принятых политиках и законах сейчас и в зависимости от стоимости нынешних технологий. Это не обязательства, а лишь возможные сценарии. Ко времени разработки и продвижения эти политики представят для публичных консультаций, чтобы учесть мнение всех сторон», — сказали NM в минэнергетики.
В ведомстве отметили, что транспорт потребляет всего 35% энергии в Молдове. «Это открывает перед нами много возможностей: более эффективное потребление, повышение использование биотоплива, использование электротранспорта для накопления энергии и баланса потребления», — пояснили в ведомстве.
По данным Агентства публичных услуг, на конец 2022 года в Молдове зарегистрировано 1998 электрических автомобилей и 25,5 тыс. гибридных.