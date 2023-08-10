На сегодняшний день 82 приднестровца воспользовались программой туристического кешбэка. Как сообщает Агентство по туризму ПМР, за две недели действия программы было приобретено туров и проживания на 27 350 рублей. Туристам вернулось почти 5,5 тысяч рублей.
Помимо однодневных экскурсий, в разделе «Туризм» на сайте «БилетПМР» можно выбрать двухдневные туры по республике или проживание в гостиницах.
В течение 5 рабочих дней после поездки вернется 20% от стоимости экскурсии или суммы бронирования гостиницы или 50% от стоимости тура.