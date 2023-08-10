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82 приднестровца воспользовались программой туристического кешбэка

82 приднестровца воспользовались программой туристического кешбэка
фото: novostipmr.com

На сегодняшний день 82 приднестровца воспользовались программой туристического кешбэка. Как сообщает Агентство по туризму ПМР, за две недели действия программы было приобретено туров и проживания на 27 350 рублей. Туристам вернулось почти 5,5 тысяч рублей.

Помимо однодневных экскурсий, в разделе «Туризм» на сайте «БилетПМР» можно выбрать двухдневные туры по республике или проживание в гостиницах.

В течение 5 рабочих дней после поездки вернется 20% от стоимости экскурсии или суммы бронирования гостиницы или 50% от стоимости тура.

Полный перечень ближайших экскурсий доступен на официальном туристическом сайте Приднестровья.

Услуги, участвующие в программе, отмечены соответствующим логотипом.

82 приднестровца воспользовались программой туристического кешбэка
  • Сегодня, 10:26
  • DTV
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