Члены высшего органа исполнительной власти рассмотрели и поддержали возможность увеличения перечня социально значимых маршрутов в Григориопольском районе. Соответствующий проект Постановления был разработан с учетом требований Законов «О транспорте» и «О республиканском бюджете на 2023 год» и направлен на оказание государственной поддержки транспортным организациям, предоставляющим услуги регулярных пассажирских перевозок по данному направлению, информирует пресс-служба Правительства ПМР
Как пояснил первый Вице-премьер — министр экономического развития Сергей Оболоник, из-за недостаточного числа пассажиров и низкой выручки транспортные организации несут убытки при выполнении обязательств по перевозке. Так, была проведена оптимизация маршрутной сети Григориопольского района, чтобы обеспечить доступность транспортных услуг для жителей сел Бычок, Красногорка, Тея, Токмазея, Спея, Карманово и Колосово. В перечень социально значимых регулярных маршрутов были включены новые рейсы.
Один их них «Тирасполь – Григориополь». Он будет следовать через село Спея дважды в неделю по два рейса. Второй – междугородний маршрут «Тирасполь – Колосово» с ежедневным обслуживанием по два рейса. Исключением станет среда. Также были внесены корректировки частоты рейсов маршрута «Григориополь – Колосово» с двух до одного раза в день. Это решение позволит эффективнее использовать ресурсы и учесть потребности пассажиров.
«На основании многочисленных обращений жителей села Меренешты, главы госадминистрации г. Бендеры и депутата Верховного Совета ПМР с просьбой о восстановлении регулярного пассажирского сообщения с г.Бендеры, предлагается проектом Постановления включить регулярный маршрут «Бендеры – Меренешты» в перечень социально значимых маршрутов, с периодичностью обслуживания всесезонно, ежедневно, по четыре рейса», — дополнил Сергей Оболоник.
Ожидается, что эти изменения позволят повысить доступность транспортных услуг для населения.
В свою очередь, Премьер поднял проблему нерентабельности перевозок в пригородном направлении. Александр Розенберг акцентировал внимание на снижении пассажиропотока и убытках, которые несут транспортники и государство в целом. Напомним, ранее Правительством было предложено субсидировать топливные расходы перевозчикам, которые обслуживают социально значимые маршруты. Так в январе-июне 2023 года сумма субсидий на эти цели составила порядка 681 тыс. рублей.
Дополнение перечня социально значимых маршрутов обойдутся госказне в еще 93,5 тыс. рублей, при условии сохранения текущих цен на горюче-смазочные материалы.