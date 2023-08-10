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Для Приднестровья резко ухудшились условия внешней торговли

Для Приднестровья резко ухудшились условия внешней торговли

Молдова усиливает экономическое давление на Приднестровье. Официальный Кишинев с сегодняшнего дня начал взимать плату за таможенное оформление с экономических агентов Приднестровья, правовой акт опубликован в "Официальном мониторе", информирует sputniknews.ru

Внешнеполитическое ведомство Приднестровья уже обратилось и к Молдове, и к международным участникам переговоров с предложением в срочном порядке провести встречу политпредставителей.

По подсчётам Министерства экономического развития ПМР , ежегодные выплаты приднестровских экономических агентов в бюджет Молдовы только по этой расходной статье могут достичь 3-4 миллионов долларов (в зависимости от объёма внешней торговли страны). Характерно, что такие изменения принимались не просто без диалога с приднестровской стороной, но и в отступление от законодательно закреплённых в большинстве стран мира, включая Молдову, ограничений, не допускающих применения новых налогов в текущем бюджетно-фискальном периоде, сообщает novostipmr.com

Как поясняют в приднестровском МИД, истребование новых выплат с приднестровских предприятий противоречит договорённостям переговорного процесса. 19 февраля 2014 года была согласована Протокольная запись по итогам встречи экспертных (рабочих) групп по вопросам экономики при участии представителей по политическим вопросам. С целью имплементации договорённости молдавская сторона приняла изменения в законодательство, исключающие возможность взимания с приднестровских хозяйствующих субъектов:

- импортного акциза;

- платы за загрязнение окружающей среды;

- платы за таможенное оформление экспорта и импорта.

О принятых мерах тогдашний молдавский политический представитель Евгений Карпов официально проинформировал Приднестровье и остальных участников формата «5+2». Во внешнеполитическом ведомстве уточняют, что обозначенное соглашение стало результатом многолетних переговоров и ряда позитивных шагов Приднестровья, среди которых – отмена в 2012 году 100%-ной заградительной пошлины на товары, импортируемые из Молдовы. Документ сформировал согласованные параметры, в которых внешняя торговля Приднестровья функционировала последние почти 10 лет, и позволил среди прочего найти в 2015 году взаимное понимание по вопросу договорённости с Европейским союзом о продолжении взаимной торговли в преференциальном режиме.

В МИД комментируют факт разрушения договорённости как преднамеренный удар по переговорному процессу и коммерческим интересам приднестровских предприятий, которые понесут существенные издержки. Внешнеполитическим ведомством уже направлены обращения в адрес молдавской стороны и иных участников «Постоянного совещания…» с предложением срочно обсудить ситуацию и не допускать ухудшения положения экономических агентов. Вопрос обсуждался в ходе визита в Тирасполь 4 августа специального представителя Действующего председателя ОБСЕ Томаса Майер-Хартинга.

Также МИД инициировал проведение заседания экспертных (рабочих) групп по вопросам экономики на 9 августа, однако молдавская сторона от встречи отказалась. По словам начальника Главного внешнеполитического управления МИД Дмитрия Паламарчука, такой подход Кишинёва является крайне неадекватным: «Вопрос связан с нарушением имеющихся договорённостей и требует срочных консультаций. Кишинёв отказывается от встречи профильных специалистов, предлагая перенести её на вторую половину сентября, и на следующий день публикует изменения, ухудшающие положение приднестровских предприятий. Такая абсурдная позиция является экономическим измерением гибридной войны Молдовы против Приднестровья и требует соответствующей реакции всех участников переговорного процесса».

С учётом отказа РМ от встречи профильных экономистов МИД предложил скорейшее проведение в Тирасполе встречи представителей по политическим вопросам – в эту пятницу или любой день на следующей неделе.

Как уточняет Дмитрий Паламарчук, тема требует безотлагательных дискуссий: «Речь идёт не только о намерении взимать плату за таможенное оформление экспорта и импорта, но и о пресловутом экологическом сборе, который Кишинёв требует с ряда ключевых промышленных предприятий страны. Если молдавская сторона будет уклоняться от диалога, мы искренне рассчитываем на вмешательство посредников и их содействие в том, чтобы стороны могли обсудить насущные проблемы и не допустить выхода ситуации из-под контроля».

Между тем плата за загрязнение окружающей среды и таможенное оформление экспорта и импорта - не единственные новые проблемы в экономической плоскости.

Правительство РМ планирует уже в понедельник, 14 августа, принять ряд крайне болезненных для Приднестровья изменений в постановление № 815, касающееся регулирования внешнеторговой деятельности приднестровских предприятий.

Среди молдавских нововведений – ужесточение процедуры выдачи молдавских лицензий, которая теперь будет осуществляться исключительно на платной основе; изменение процедуры регистрации приднестровских компаний в РМ с переводом и её на возмездную основу; усложнение таможенного оформления товаров; ухудшение режима внешнеэкономической деятельности для части приднестровских индивидуальных предпринимателей.

В МИД утверждают, что по этим изменениям никаких консультаций также не проводилось. «Речь идёт о решениях правительства РМ, членом которого является политический представитель РМ Олег Серебрян. Таким образом, он имеет все полномочия как для обсуждения этой темы, так и для корректировки решений, негативно сказывающихся на деятельности предприятий и разрушительных для атмосферы в переговорном процессе», - подытоживает Дмитрий Паламарчук.

Новые экономические реалии, связанные с дополнительными финансовыми обременениями и административными барьерами, предсказуемо будут крайне негативно восприняты предпринимательским сообществом Приднестровья.

  • Вчера, 20:04
  • DTV
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