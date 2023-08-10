Столицы Турции, Азербайджана и Грузии могут быть соединены общим скоростным пассажирским поездом. Об этом сегодня, 10 августа, информирует Yeni Safak.
Исполнительный руководитель департамента пассажирских перевозок ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Азер Фараджов заявил о рассмотрении возможности запуска скоростного пассажирского поезда Баку-Тбилиси-Анкара, передаёт eadaily.com
Сам поезд, по его словам, может состоять из пассажирских вагонов спального типа производства компании «Stadler Rail Group».
«Как часть нашего пакета постпандемических мер при открытии сухопутных межгосударственных границ может быть осуществлен запуск скоростного пассажирского поезда по маршруту Баку-Тбилиси-Анкара, состоящего из пассажирских вагонов спального типа производства компании „Stadler Rail Group“».
До пандемии коронавируса эксплуатировался поезд Тбилиси-Баку, однако на данный момент Азербайджан закрыл свои сухопутные границы и все рейсы осуществляются только воздушным транспортом.