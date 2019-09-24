В Приднестровье близится к завершению уборка зерновых и зернобобовых культур. Как сообщила пресс-служба Правительства республики, уже собрано 382 тысячи тонн зерна при средней урожайности 42 центнера с гектара. Эти показатели значительно превышают объемы прошлого года. Напомним, в 2022-м было собрано 236,8 тысячи тонн, средняя урожайность – 29,3 центнера с гектара. Это означает, что республика обеспечила себя хлебом на перспективу и имеет возможность предоставить излишки на экспорт.https://government.gospmr.org/urozhaj-2023-obespechenie-prodovolstvennoj-bezopasnosti-respubliki/
Озимой пшеницы удалось собрать 330 тысяч тонн при средней урожайности 43,4 ц/га. Аграрии отмечают, что нынешний год дал хорошие результаты по выходу из зимы. Потери зафиксировали на уровне 82,2 гектара. В то время как в предыдущем периоде они составляли более 6 тысячи гектаров. Лидирующие позиции по показателям урожайности занимают Каменский (51,9 ц/га) и Рыбницкий районы (47 ц/га). Больше всего пшеницы намолотили в Григориопольском (98,4 тысячи тонн) и Слободзейском районах (86,7 тысячи тонн).
Озимого ячменя собрали 31 тысячу тонн, что в 1,6 раза больше уровня 2022 года. Ярового ячменя намолочено 10,4 тысячи тонн (на 2,3 тысячи тонн больше прошлого года). Гороха зернового собрано 6,6 тысячи тонн (в 2022 году — 3,9), озимого рапса намолочено 50 тысяч тонн, что на 18,2 тысячи тонн больше, чем в 2022-м. Важно отметить, что повышение урожайности также было достигнуто благодаря расширению посевных площадей озимых культур и благоприятным погодным условиям по влагообеспеченности.
Состояние посевов сельскохозяйственных культур второй группы также удовлетворительное. Ожидаемый урожай подсолнечника и кукурузы на зерно соответствует прогнозным показателям.
Сейчас овощеводы убирают картофель, лук, свеклу, огурцы, капусту белокочанную и другие овощи. Уже собрано порядка 6 тысяч тонн, из которых 416 тонн – картофель.
Плодов косточковых культур собрано 1 393 тонны, продолжается уборка персика и сливы. По данным культурам наблюдается недобор из-за погодных условий во время цветения. Но значительное увеличение объёмов фиксируется по ягодам: в нынешнем году собрали 356 тонн, что на 120 тонн больше, чем в прошлом году.
Сбор урожая продолжается. При этом сегодня можно говорить о том, что он позволит обеспечить республику достаточным количеством продуктов.