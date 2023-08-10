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ВОЗ предупредила о быстром распространении нового штамма коронавируса EG.5 в мире

ВОЗ предупредила о быстром распространении нового штамма коронавируса EG.5 в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о быстром распространении «Омикрон»-штамма EG.5 («Эрис») коронавируса. Об этом говорится в сообщении ведомства от 9 августа, сообщает iz.ru

Впервые этот вариант заболевания был зафиксирован 17 февраля этого года. В июле ВОЗ добавила EG.5 в перечень вариантов под наблюдением (VUM), однако теперь он и его подлинник обозначены как представляющие интерес (VOI).

«Из-за своего преимущества в росте и характеристик ускользания от иммунитета EG.5 может вызвать рост заболеваемости и стать доминирующим в некоторых странах или даже во всем мире», — говорится в докладе организации.

Отмечается, что по состоянию на 7 августа представлены 7354 последовательности нового штамма из 51 страны. Кроме того, с 17 по 23 июля распространенность заболевания им равнялась 17,4%, пишет «Газета.Ru».

Ранее в этот день в Роспотребнадзоре сообщили, что в России обеспечен молекулярно-генетический мониторинг возбудителя COVID-19. Также ведомство добавило EG.5 в перечень вариантов под наблюдением. Отмечается, что симптомы заболевания такие же, как и у предыдущих штаммов: кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди.

До этого, 7 августа, стало известно, что в стране зарегистрировано замедление темпов снижения распространенности коронавирусной инфекции, что свидетельствует о возможном изменении динамики эпидпроцесса.
  • Вчера, 21:31
  • DTV
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