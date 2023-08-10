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Интернет-мошенники вернулись к старым схемам

Интернет-мошенники вернулись к старым схемам
фото: пресс-служба МВД ПМР

Интернет-мошенников, которые пытались обокрасть тираспольчанку, постигла неудача. Женщина через издание «Маклер» продавала бывшую в употреблении мебель. Покупатель вышел с ней на связь через мессенджер WhatsApp и предложил оформить покупку на сайте «Новая почта», а деньги передать курьером.

Как отметили в пресс-службе МВД ПМР, схема, которой воспользовались злоумышленники, была старой, но вполне рабочей. Поддельная страница популярной службы доставки очень похожа на настоящую. Различие в написании всего в несколько букв. Клон сайта предлагает продавцу выбрать банк обслуживания – любой из действующих на территории Приднестровья. Как только человек вводит свои личные, банковские реквизиты и пароль, с его счёта списываются все средства. Причём нередко и с кредитной карты.

Однако в случае с тираспольчанкой всё пошло не по плану. Накануне женщина успела опустошить свой счёт самостоятельно, поэтому мошенникам не досталось ничего. Впрочем, сама она вскоре поняла, что имела дело с аферистами, и обратилась в службу поддержки банка, где быстро заблокировали счета.

Милиция предупреждает: будьте бдительны!

С осторожностью используйте сторонние приложения, которые вам предлагают различные сайты.

Если не уверены в безопасности совершаемой сделки, остановитесь до того, как введёте реквизиты.

При сомнении обратитесь в службу поддержки банка.
  • Вчера, 21:48
  • DTV
  • Просмотров: 45
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