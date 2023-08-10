Интернет-мошенников, которые пытались обокрасть тираспольчанку, постигла неудача. Женщина через издание «Маклер» продавала бывшую в употреблении мебель. Покупатель вышел с ней на связь через мессенджер WhatsApp и предложил оформить покупку на сайте «Новая почта», а деньги передать курьером.
Как отметили в пресс-службе МВД ПМР, схема, которой воспользовались злоумышленники, была старой, но вполне рабочей. Поддельная страница популярной службы доставки очень похожа на настоящую. Различие в написании всего в несколько букв. Клон сайта предлагает продавцу выбрать банк обслуживания – любой из действующих на территории Приднестровья. Как только человек вводит свои личные, банковские реквизиты и пароль, с его счёта списываются все средства. Причём нередко и с кредитной карты.
Однако в случае с тираспольчанкой всё пошло не по плану. Накануне женщина успела опустошить свой счёт самостоятельно, поэтому мошенникам не досталось ничего. Впрочем, сама она вскоре поняла, что имела дело с аферистами, и обратилась в службу поддержки банка, где быстро заблокировали счета.
Милиция предупреждает: будьте бдительны!
С осторожностью используйте сторонние приложения, которые вам предлагают различные сайты.
Если не уверены в безопасности совершаемой сделки, остановитесь до того, как введёте реквизиты.