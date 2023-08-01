На острове Крит в Греции были арестованы 9 человек, в том числе гражданка Румынии. В их отношении проводится расследование по обвинению в создании международной сети торговли людьми.
Другие члены преступной группы также находятся под следствием на межгосударственном уровне. Как сообщают греческие СМИ, ОПГ эксплуатировала женщин с целью незаконного изъятия яйцеклеток или реализации суррогатного материнства, со ссылкой на publika.md передает point.md.
На Крите были выявлены десятки молодых женщин из Румынии, Украины, Республики Молдова, Албании, Болгарии и Грузии, которые стали жертвами торговли людьми, многие из них были беременны, а некоторые находились на позднем сроке беременности.
Цена при «продаже младенца» составляла от 70 000 до 120 000 евро, а покупателями были бездетные пары, для которых исключено ЭКО, однополые пары или холостые мужчины.
По данным Европейского центра юридического образования и исследований, способствовавшего совместно с Интерполом ликвидации сети, участников группировки обвиняются как минимум в 10 преступлениях: организация и вступление в ОПГ, торговля людьми, посредничество при незаконном усыновлении несовершеннолетнего, нарушение закона о применении репродуктивной медицины, преступления против семьи, обман пациентов посредством фальшивых медицинских процедур, мошенничество, подделка документов, нанесение телесных повреждений и нарушение законодательства о медикаментах.
«Среди 9 арестованных — известный 73-летний гинеколог из Каньи, который координировал действия преступной группировки, врачи, персонал клиники, женщина из Румынии и две женщины из Грузии. Еще две женщины из Республики Молдова объявлены в международный розыск, при этом следственные мероприятия по установлению масштабов преступной деятельности продолжаются", - говорится в сообщении.
ОПГ нанимала посредников, которые, в свою очередь, должны были вербовать молодых женщин из-за рубежа и доставлять их на Крит, где их использовали для незаконного извлечения яйцеклеток и в качестве суррогатных матерей.
Группа также выступала в качестве посредника в незаконном усыновлении младенцев за большие суммы денег, систематически обманывая жертв ложными заявлениями, что они прошли процедуру переноса эмбрионов.
«Молодых женщин содержали как минимум в 14 домах, под контролем в закрытой среде, где они беременели, а затем за определенную плату рожали детей. Эксплуатируя молодых женщин, клиника удовлетворяла запросы клиентов со всего мира, среди которых были пары, лишенные возможности иметь детей, одинокие мужчины или однополые пары, не соответствующие юридическим требованиям для экстракорпорального оплодотворения», — указано в коммюнике.
Доход организованной преступной группы от каждого факта суррогатного материнства составлял от 70 000 до 100 000 евро, достигая в некоторых случаях 120 000 евро, с чистой прибылью не менее 70%.
Посредники получали от 3000 до 5000 евро за каждую предоставленную суррогатную мать и ежемесячную плату за присмотр за ней в размере от 300 до 600 евро до рождения.
По оценкам греческих властей, с декабря 2022 года было зарегистрировано не менее 182 случаев эксплуатации, но данные свидетельствуют о том, что сеть функционировала с 2021 года.