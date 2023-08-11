Dnestr.TV

 
0

Запрос Байдена на допфинансирование Украины в 1,5 раза превысил нужды США

Запрос Байдена на допфинансирование Украины в 1,5 раза превысил нужды США

Американский президент Джо Байден 10 августа попросил конгресс одобрить дополнительные расходы на сумму около $40 млрд. Из них $24 млрд — на Украину и другие международные нужды, $4 млрд — на обеспечение безопасности границ и $12 млрд — на ликвидацию последствий стихийных бедствий, сообщает Reuters. Об этом информирует iz.ru

Директор по бюджету Байдена Шаланда Янг в письме конгрессу сообщила также о запросе $3,3 млрд на расширение Всемирным банком кредитования развития и инфраструктуры развивающихся стран и предоставления «надежной альтернативы» китайским «неустойчивым кредитным и инфраструктурным проектам».

«Также у конгресса запрашивается дополнительных $8,5 млрд для Государственного департамента и агентства США по международному развитию, в том числе $7,3 млрд на экономическую, гуманитарную помощь и помощь в области безопасности Украине и другим странам и населению, $1 млрд на укрепление стратегического партнерства в развивающихся странах», — пишет агентство.

Среди прочего, в пакете запрашивается $2,65 млрд для министерства внутренней безопасности, в том числе $2,2 млрд на операции по управлению границами, предоставление жилья и услуг мигрантам, освобожденным из-под стражи, и $416 млн на мероприятия по борьбе с незаконным изготовлением и распространением фентанила, резюмирует Reurers.

Ранее в этот день сообщалось, что Байден запросил у конгресса дополнительные $13,1 млрд на военную помощь Украине. Порядка $9,5 млрд должны окупить затраты на снаряжение и восполнить запасы министерства обороны. Еще $3,6 млрд — обеспечить продолжающуюся военную, разведывательную и прочую оборонную поддержку.

9 августа координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что администрация президента продолжит оказывать помощь Киеву вопреки общественному мнению.

Днем ранее, 8 августа, член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин призвала правительство и президента США прекратить тратить бюджетные средства на Украину. Она отметила, что администрация Байдена проворачивает бухгалтерскую аферу, чтобы отправить Киеву еще больше денег.
  • Сегодня, 08:42
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Саммит прошел, а долги остались
  • Олег Хоржан найден мёртвым
  • В Приднестровье хотят ввести терминалы для оплаты проез ...
  • Цены на продовольствие в Приднестровье
  • Товарооборот Украины за первое полугодие составил 49,8 ...
  • Больше совместимости с армиями НАТО и ЕС. Как будет выг ...
  • Украина экспортировала зерновых и масличных культур бол ...
  • 29.07.1992г. - День ввода Миротворческих сил России в П ...
  • В Сингапуре впервые за 20 лет казнили женщину
  • Генсек ООН Гутерриш: в мире наступила эра "глобального ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Саммит прошел, а долги остались
  • Олег Хоржан найден мёртвым
  • В Приднестровье хотят ввести терминалы для оплаты проез ...
  • Цены на продовольствие в Приднестровье
  • Товарооборот Украины за первое полугодие составил 49,8 ...
  • Больше совместимости с армиями НАТО и ЕС. Как будет выг ...
  • Украина экспортировала зерновых и масличных культур бол ...
  • 29.07.1992г. - День ввода Миротворческих сил России в П ...
  • В Сингапуре впервые за 20 лет казнили женщину
  • Генсек ООН Гутерриш: в мире наступила эра "глобального ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна