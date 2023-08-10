Шанхайская компания CellX запустила пилотный завод по производству искусственного мяса. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на газету South China Morning Post.
"Выводы, сделанные из этого пилотного производства, будут использованы для нашего коммерческого производственного комплекса, который мы планируем завершить к 2025 году и который сможет производить сотни тонн продукции в год", — приводит газета слова гендиректора Ян Цзыляна.
Предприятие имеет биореактор объемом две тысячи литров. Со временем число оборудования увеличится, а стоимость продукции уменьшится до менее ста долларов за килограмм при сохранении высокого качества, говорится в публикации.
Как отметил глава компании, позже в этом году CellX обратится к США и Сингапуру, чтобы получить разрешение на сбыт искусственного мяса.
На сегодняшний день продажа выращенной в лаборатории продукции одобрена только в этих странах. Китайская компания планирует выйти на международный рынок к 2025 году.
Как пишет SCMP, создание пилотной версии завода — прорыв для Китая. Перед страной стоит задача — найти источник животного белка для обеспечения продовольственной безопасности 1,4 миллиарда человек.
В январе 2022 года Министерство сельского хозяйства КНР опубликовало пятилетний сельскохозяйственный план. Тогда в документе впервые упоминались различные инновационные продукты, среди которых было и культивированное мясо.
Разговоры о производстве искусственного мяса ведутся давно. Речь идет о мышечных и жировых клетках животных, выращенных в стерильной питательной среде без доступа вирусов и бактерий. Поскольку для их выращивания не потребуются антибиотики, такое «мясо», по оценкам диетологов, может оказаться безопаснее и полезнее натурального.
Три года назад килограмм искусственного мяса стоил около 1,4 тысячи долларов. Сейчас речь идет о снижении цены до уровня ниже 100 долларов за килограмм. Как отмечала в свое время российская газета «Известия», чтобы продукт дошел до меню ресторанов, он должен стоить около 15 долларов за килограмм.