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Россия запустила космический корабль к Луне

Россия запустила космический корабль к Луне
фото из открытых источников

«Роскосмос» запустил космический корабль «Луна-25», который должен будет приземлиться на Луне.

Запуск проводился с космодрома Восточный в Амурской области в России. Космический корабль выводился в космос ракетой-носителем «Союз-2.1б» и разгонным блоком «Фрегат». Это первый космический аппарат, который отправляется к Луне в современной истории России, передаёт РБК

После запуска космический аппарат, по плану полета, 21–22 августа должен приземлиться в районе Южного полюса Луны.

Одновременно с запуском российского корабля свой аппарат запустила Индия — старт произошел 14 июля, посадка намечена на 23 августа 2023 года.

На поверхности Луны посадочный модуль отработает технологию посадки и займется изучением лунного грунта в поисках следов воды. Спускаемый аппарат весит 1750 кг и оборудован солнечными батареями и радиоизотопным источником электроэнергии.

  • Сегодня, 09:37
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