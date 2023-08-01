С 15 августа по 15 октября в Приднестровье пройдет республиканский конкурс на получение грантов по созданию объектов сельского и агротуризма. Организатором мероприятия выступит Министерство экономического развития. Проект положения о конкурсе глава ведомства первый вице-премьер Сергей Оболоник представил на заседании Правительства, информирует пресс-служба Правительства ПМР
Документ разработан в рамках проведения мероприятий Года агропромышленного комплекса, сельских территорий и сельского туризма.
Цель конкурса - улучшение туристической инфраструктуры в сельской местности и повышение предпринимательской активности. На его финансирование Фондом развития предпринимательства в рамках республиканского бюджета предусмотрено более 1,6 миллиона рублей ПМР.
Как сообщила пресс-служба Минэкономразвития, в приоритете будут заявки по созданию объектов сельского туризма с возможностью размещения отдыхающих.
Гранты государство будет выделять на приобретение недвижимости, транспортных средств, оборудования, стройматериалов, а также на развитие инфраструктуры внутреннего туризма.
«Рассматриваться будет целостный проект, который представит соискатель гранта. Выделение денежных средств будет предусмотрено и на рекреационные, и на инфраструктурные инвестиции. Речь идет в том числе и о проведении сетей интернета, создании мест общего пользования, иных элементов благоустройства для того, чтобы туристы могли не только отдохнуть днем, но и остаться там ночевать», — отметил Сергей Оболоник.
Обязательное условие – софинансирование проекта со стороны участника конкурса в размере от 5% до 20% от суммы гранта. Юридические и физические лица смогут получить от 80 500 до 161 000 рублей ПМР.
Для проведения конкурса и выявления победителей будет создана комиссия, в состав которой войдут представители министерств, ведомств и депутаты Верховного Совета.