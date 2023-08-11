В Дубоссарах собака укусила 5-летнюю девочку. Раны остались на левой половине лица. О маленькой пациентке в милицию сообщили медики Дубоссарской центральной районной больницы, которые оказывали помощь.
Инспектор по делам несовершеннолетних выяснила, что ребёнок временно находился у бабушки, пока родители были заняты. Пожилая женщина разрешила внучке выйти за пределы двора со старшей подружкой. Девочки увидели собачку, которая проживала в соседнем дворе. Хозяева умерли, и животное подкармливали многие соседи. В какой-то момент ласковый и добрый пёс накинулся на маленькую девочку и укусил, сообщила пресс-служба МВД ПМР
После оказания первой помощи малышку направили на амбулаторное лечение.
Милиция ещё раз призывает всех взрослых, на чьём попечении находятся дети: не оставляйте без присмотра! Это опасно!
В июле в Приднестровье от контакта с животными пострадали 164 человека, из них 51 ребёнок, сообщила пресс-служба Минздрава ПМР.
В Республиканском центре гигиены и эпидемиологии отметили, что с подозрением на бешенство обратились 3 человека. Все они - взрослые.