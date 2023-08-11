Dnestr.TV

 
0

Ребёнок пострадал от укуса собаки

Ребёнок пострадал от укуса собаки

В Дубоссарах собака укусила 5-летнюю девочку. Раны остались на левой половине лица. О маленькой пациентке в милицию сообщили медики Дубоссарской центральной районной больницы, которые оказывали помощь.

Инспектор по делам несовершеннолетних выяснила, что ребёнок временно находился у бабушки, пока родители были заняты. Пожилая женщина разрешила внучке выйти за пределы двора со старшей подружкой. Девочки увидели собачку, которая проживала в соседнем дворе. Хозяева умерли, и животное подкармливали многие соседи. В какой-то момент ласковый и добрый пёс накинулся на маленькую девочку и укусил, сообщила пресс-служба МВД ПМР

После оказания первой помощи малышку направили на амбулаторное лечение.

Милиция ещё раз призывает всех взрослых, на чьём попечении находятся дети: не оставляйте без присмотра! Это опасно!

В июле в Приднестровье от контакта с животными пострадали 164 человека, из них 51 ребёнок, сообщила пресс-служба Минздрава ПМР.

В Республиканском центре гигиены и эпидемиологии отметили, что с подозрением на бешенство обратились 3 человека. Все они - взрослые.

Пострадавшие проходят профилактическое лечение.
  • Вчера, 19:40
  • DTV
  • Просмотров: 66
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Саммит прошел, а долги остались
  • Олег Хоржан найден мёртвым
  • В Приднестровье хотят ввести терминалы для оплаты проез ...
  • Цены на продовольствие в Приднестровье
  • Товарооборот Украины за первое полугодие составил 49,8 ...
  • Больше совместимости с армиями НАТО и ЕС. Как будет выг ...
  • Украина экспортировала зерновых и масличных культур бол ...
  • 29.07.1992г. - День ввода Миротворческих сил России в П ...
  • В Сингапуре впервые за 20 лет казнили женщину
  • Генсек ООН Гутерриш: в мире наступила эра "глобального ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Саммит прошел, а долги остались
  • Олег Хоржан найден мёртвым
  • В Приднестровье хотят ввести терминалы для оплаты проез ...
  • Цены на продовольствие в Приднестровье
  • Товарооборот Украины за первое полугодие составил 49,8 ...
  • Больше совместимости с армиями НАТО и ЕС. Как будет выг ...
  • Украина экспортировала зерновых и масличных культур бол ...
  • 29.07.1992г. - День ввода Миротворческих сил России в П ...
  • В Сингапуре впервые за 20 лет казнили женщину
  • Генсек ООН Гутерриш: в мире наступила эра "глобального ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна