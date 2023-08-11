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Зеленский заменит всех областных военкомов на участников конфликта

Зеленский заменит всех областных военкомов на участников конфликта
фото из открытых источников

Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что на заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины решили уволить всех областных начальников военкоматов, тех кто захочет сохранить погоны, отправят воевать, на их место назначат людей, участвовавших в боевых действиях, сообщает РИА Новости

"Наши решения. Увольняем всех областных "военкомов". Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны – это государственная измена. Зато воины, которые прошли фронт или которые не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма, – именно им можно доверить эту систему комплектования", - сказал Зеленский в своем видеообращении по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины.

По словам главы государства, в стране возбуждено в общей сложности 112 уголовных дел в отношении сотрудников военкоматов, обвинения в коррупции предъявлены 33 лицам. В их числе областные военкомы, сотрудники городских и районных военкоматов, работники военно-медицинских комиссий в Винницкой, Киевской, Львовской, Одесской и Полтавской областях, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР. "Кто-то брал наличными, кто-то криптовалютой", - сказал Зеленский

По его словам, те военкомы, которые не замешаны в коррупции и хотят сохранить погоны, отправятся на фронт. Новых руководителей будет назначать главком украинскими войсками после их проверки Службой безопасности Украины.
«
"Вопрос военных врачебных комиссий. Через две недели состоится заседание СНБО по этому вопросу. Сейчас — проверка, подготовка предложений. Решения тоже будут", - добавил Зеленский.

25 июля Зеленский заявил, что ему представили первые результаты проверки военкоматов, и назвал их неутешительными.

Один из самых громких скандалов произошел в Одесской области - в июне СМИ опубликовали информацию о том, что семья военкома Евгения Борисова приобрела в Испании недвижимость и другое имущество на $4,5 млн.

23 июня Зеленский прочил уволить Борисова, 25 июля подозреваемый был арестован.
  • Вчера, 20:11
  • DTV
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