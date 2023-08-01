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В Тирасполе чествовали приднестровских строителей

В Тирасполе чествовали приднестровских строителей
фото: government.gospmr

13 августа работники строительной отрасли отмечают профессиональный праздник. Сегодня во Дворце Республики прошло торжественное мероприятие по этому случаю. В большом зале собрались представители отрасли. Поздравить работников строительной сферы прибыли первый Вице-премьер – министр экономического развития Сергей Оболоник, начальник Департамента строительства, архитектуры и дорожного хозяйства – замминистра минэкономразвития Юрий Олейник, а также представители депутатского корпуса и столичной госадминистрации, сообщает пресс-служба Правительства ПМР

В настоящее время строительная отрасль занимает одно из ведущих мест в экономике Приднестровья. За последние годы данная сфера стала активно развиваться. Использование современного оборудования и новейших технологий позволили ввести в эксплуатацию большое количество новых объектов.

Обращаясь к участникам торжественного мероприятия, Сергей Оболоник отметил, что сегодня строительная отрасль продолжает успешно развиваться и быть одной из ведущих, несмотря на сложности, с которыми сталкивается. Одними из таковых являются нехватка рабочих кадров и поставка стройматериалов.

«Благодаря вашему участию и вашим усилиям преображается наша страна. Она становится красивее, основательней и надежней. В этом огромная заслуга членов трудовых коллективов строительных предприятий, руководителей и всех, кто занимается созиданием – конструкторы, архитекторы, проектировщики и многие другие», – отметил первый Вице-премьер.

Также Сергей Оболоник выразил уверенность в том, что совместными усилиями удастся решить все сложности: «Государство, однозначно, продолжит развивать отрасль, подставлять надежное плечо и давать поддержку через государственные программы и Фонд капвложений».

Из рук руководителей органов государственной власти и управления лучшим представителям отрасли были вручены государственные награды. Более ста специалистов получили ордена, медали и почетные грамоты.

Кроме того, для участников мероприятия выступили заслуженные артисты Приднестровья.

В Тирасполе чествовали приднестровских строителей

В Тирасполе чествовали приднестровских строителей

В Тирасполе чествовали приднестровских строителей

В Тирасполе чествовали приднестровских строителей

В Тирасполе чествовали приднестровских строителей

В Тирасполе чествовали приднестровских строителей

В Тирасполе чествовали приднестровских строителей
фото: government.gospmr
  • Вчера, 20:37
  • DTV
  • Просмотров: 59
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